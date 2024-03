Aumentan los nervios en USD/JPY y Nikkei: ¿acabará el BoJ con los tipos de interés negativos?

Esta madrugada, a las 03:30h, el Banco de Japón (BoJ) comunica su decisión de política monetaria. El BoJ ha mantenido los tipos de interés en negativo, en el -0,10%, desde enero de 2016 y es una seña de identidad de la economía japonesa.

Sin embargo, atendiendo a las declaraciones de miembros del comité de política monetaria del BoJ y a las encuestas, la probabilidad de que finalicen los tipos negativos está aumentando con fuerza.

Según encuesta de Reuters, la mayoría de los economistas, 21 de 34 consultados espera que se abandone la política de tipos de interés negativos en la próxima reunión de abril. Sin embargo, las expectativas de que se adelante la subida de tipos a la reunión de esta madrugada también han aumentado, 12 de 34 economistas consultados, aunque no es mayoritaria.

De fondo, el hecho de que los salarios estén revisándose al alza sugiere que la economía está abandonando su deflación crónica. A más corto plazo, los últimos datos de inflación están repuntando y meten mayor presión al BoJ (este jueves se publica el IPC de FEB24 y el consenso espera que repunte desde el 2,2% hasta el 3,0%).

Japón 225 en gráfico diario con ATR (14) extraído de Next Generation a 18/03/24

A medida que se aproxima la posibilidad de que el BoJ finalice con la polí tica monetaria ultraexpansiva (también podría dejar de intervenir en la curva de tipos) los nervios en el mercado comienzan a aflorar.

El Japón 225 que ha sido el gran beneficiado ha sufrido un primer amago de corrección después de establecer un nuevo máximo histórico en 40.571 puntos. Se el BoJ se muestra tensionador y perdiese el primer soporte situado en 38.273 puntos, el momento negativo a corto plazo aumentaría y la tendencia alcista de fondo podría tomarse un respiro.

USD/JPY en gráfico diario con ATR 14 extraído de Generation a 18/03/24

En el caso del USD/JPY, la volatilidad comienza a repuntar. El cruce ha corregido después de aproximarse al máximo interanual establecido en 151,91 alcanzado en NOV23. La corrección se ha frenado cerca de la MMS (200) donde nos ha dejado una zona de soporte clara entre 146,48 y 145,89. Si el BoJ se muestra tensionador o hawkish y el cruce pierde 145,89, la corrección podría reactivarse. Por el contrario, si el BoJ, se mantiene prudente, podríamos asistir a un nuevo ataque a zona de máximos.



