Audax presenta su Plan Estratégico

Quién es el grupo Audax y cuál es su plan estratégico

El Grupo Audax (fruto de la fusión entre Audax Renovables y Audax Energía) que tiene como objetivo la producción, suministro y comercialización de energía 100% renovable, ha publicado su plan estratégico hasta el 2026.

El Grupo Audax cuenta con más de 540.000 clientes y opera en más de 9 países, con 2,8 TWh de electricidad y 1,6 TWh de gas vendidos. Por el momento tiene 106 MW operativos y 115 MW bajo construcción. De acuerdo al último informe trimestral ha obtenido unos ingresos de €1.100 millones hasta marzo 2021 con un EBITDA de €67 millones. Tiene una capitalización bursátil de €860 millones y un rating de su deuda de BBB- de Axesor.

Actualmente tienen una capacidad instalada entre paneles solares y molinos de viento de 91MW. Prevén llegar a los 4.253MW en el año 2026. También tienen previsto que su EBITDA pase de los €66 millones obtenidos en 2020 hasta los €400 millones en 2026.

La empresa ha aumentado un 52,3% sus puntos de suministro de los 338.000 en 2019 hasta los 515.000 en 2020, el 18% siendo suministro de gas y el 82% siendo suministro de electricidad para este último año. El 60% de los puntos de suministro de electricidad y el 56% de gas en 2020 estaban en España.

En cuanto al perfil de cliente que tiene Audax, el 63% son PYMES de mayor tamaño mientras que el 31% son PYMES de menor tamaño. El cliente minorista sólo ocupa el 6% de la cartera de la empresa.

En su plan estratégico – junio 2021 prevén destinar €2.400 millones en inversiones que desde la compañía aseguran que irán destinados a la generación fotovoltaica en el sur de Europa, aunque no descartan “la generación eólica en países donde el recurso eólico sea suficiente y las capacidades y los costes de generación sean próximos a los que está teniendo la energía fotovoltaica en España, Portugal, e Italia”.

Actualmente tienen un vencimiento de deuda por €125 millones en 2025 y €200 millones en 2027, y es muy probable que sigan acudiendo al mercado de capitales para financiar su crecimiento.

Análisis fundamental de Audax renovables

En cuanto a lo fundamental podemos apreciar una subida en los ingresos del 44% en los últimos tres años y una subida del 219% en el beneficio neto en ese mismo periodo. Esto demuestra el aumento de la demanda que se está produciendo en el sector de la energía renovable por parte del sector PYME. La ratio de precio-beneficio está actualmente en 33,33. Esto significa que los inversores están dispuestos a pagar 33,33 veces los beneficios de esta empresa por sus acciones. La rentabilidad financiera (ROE) para el 2020 era del 19,88%, una rentabilidad acorde a lo esperado según la comparativa con empresas de similares características. Como podemos ver, esta empresa está creciendo a un ritmo acelerado.

Análisis técnico de Audax renovables

En cuanto a lo técnico, vemos que Audax Renovables lleva desde febrero en una consolidación entre 1,8780 y 2,1900. Niveles importantes por vigilar son los 2,5350, máximo del 11 de enero y 1,5730, mínimos del 7 de diciembre de 2020. El RSI no presenta ninguna tendencia. Actualmente, el precio está por debajo de los €2, un nivel clave para estas acciones. Si estamos buscando operar en el corto plazo y consigue superar este nivel clave una opción sería establecer posiciones largas atacando la resistencia superior de los €2,1900. Sin embargo, si el precio no consigue romper por encima de este nivel, la opción podría ser establecer posiciones cortas hasta que el precio llegue al soporte inferior de los 1,8780. La media móvil que podemos apreciar en el gráfico es la de 50 periodos. Esta media se utiliza para determinar el sentido de la tendencia. Por lo que se puede ver, el precio está cotizando por debajo de esta media, aunque no se puede decir que haya una tendencia bajista ya que estamos en una consolidación. En definitiva, necesitamos que el precio rompa la consolidación, por arriba o por abajo, para poder tomar posiciones más significativas.

