Atentos al IPC de Japón: la tensión en el JPY y en los bonos no para de aumentar

Esta semana en Japón se están conociendo un buen número de referencias macro que dejan una estupenda foto de lo que está sucediendo en su economía. La volatilidad en los mercados está aumentando y la inflación podría calmar o acentuar la situación.

La actividad económica en Japón continúa mejorando

La actividad empresarial se mantiene en niveles altos, tal y como recogen, las últimas encuestas empresariales que se han publicado esta semana. El Tankan se ha mantenido en positivo en los 9 puntos, el PMI de servicios baja hasta los 53,6 puntos (desde los 54,3 puntos) y el PMI de manufacturas sube hasta los 50,5 puntos y se adentra en zona de expansión por primera vez en los últimos 12 meses.

La mejora en el sector manufacturas se produce de la mano de los componentes más adelantados, producción y nuevos pedidos, y coincide con el aumento continuo de las exportaciones japonesas. Las exportaciones aumentaron un 8,3% interanual en abril y encadenaron el quinto mes consecutivo de subidas siendo los vehículos a motor, coches y maquinaria, los productos con mayor aumento.

USD/JPY en gráfico diario con Volatilidad Histórica (21) extraído de Generation a 23/05/24

La presión en precios impacta en los márgenes empresariales

El JPY débil es el principal responsable de este aumento de la actividad. El Índice del JPY se ha depreciado un 35% en los últimos 4 años y alcanza mínimos de los últimos 34 años frente al USD.

Sin embargo, no todo es un camino de rosas, la debilidad del JPY está haciendo que la economía japonesa está aumentando la factura de las importaciones de los materiales y aumentando los componentes de precios en el PMI de manufacturas. Una circunstancia que pesa sobre los márgenes tal y como señalan los empresarios japoneses en la encuesta Tankan.

Japón 225 en gráfico diario con ATR (14) extraído de Next Generation a 23/05/24

BoJ podría adelantar subidas de tipos de interés y la rentabilidad el bono se dispara

En estas circunstancias, las autoridades (Kazuo Ueda del Banco de Japón, BoJ, y Shunichi Suzuki Ministro de Economía) están mostrando su preocupación por la debilidad del Yen y la importación de inflación.

Según Reuters, las autoridades japonesas podrían haber comprado 9 B de JPY (58,4MM de USD) para intentar frenar su depreciación. Una intervención de un tamaño similar a la que se produjo en 2022 y que consiguió frenar la depreciación del JPY.

Sin embargo, en esta ocasión, la intervención no parece haber tenido mucho éxito pues el USD/JPY está superando la cota de 156,29 y vuelve a mirar al máximo de los últimos 34 años situado en 160,22.

La razón es que el diferencial de tipos de interés en contra del JPY es muy amplio y las recientes declaraciones de miembros de la Fed y las actas del último FOMC apuntan a que las bajadas de tipos en EEUU no llegarán hasta la última parte de este año.

En este contexto, parece que la única salida que le queda a Japón para intentar frenar la depreciación del JPY pasa por estrechar el diferencial de tipos de interés. Ueda, el 8 de mayo, señaló que podría adelantar las subidas de tipos de interés y, desde entonces, el bono japonés a 10 años no ha parado de perder posiciones, alcanzando nuevos mínimos anuales y superando el punto porcentual de rentabilidad, máximos de la última década.

Japón JGB Jun 2024 en gráfico diario con Volatilidad Histórica (21) extraído de Next Generation a 23/05/24

El dato de inflación calmar o complicar la situación

En este entorno de volatilidad creciente en los mercados de bonos y divisas, se va a publicar esta madrugada (a las 01:30h) el dato de inflación en Japón que es calificado de alto impacto en las agendas económicas.

El consenso espera que la inflación baje desde el 2,6% hasta el 2,2% interanual. Si el dato cumple con consenso la situación podría calmarse. Sin embargo, si sorprende al alza, la volatilidad podría seguir subiendo y aumentar la presión para que el BoJ suba tipos de interés.



