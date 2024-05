Atención: hoy inventarios semanales de gas natural (16:30h) y petróleo (17:00h)

Inventarios de petróleo (hoy a las 17:00h) podrían mover el precio

BloombergNEF tiene un modelo de precios del petróleo en base a los niveles de inventarios. El modelo apuntaría a que el barril de Brent debería rondar los 66 USD. Muy lejos de los niveles actuales sugiriendo que la prima de riesgo geopolítico o de guerra es bastante abultada. En estas circunstancias, mientras los conflictos abiertos no se extiendan, con el paso del tiempo, se podría esperar que la prima de riesgo se reduzca y los precios retrocedan.

West Texas en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 30/05/24

En esta situación parece que estamos. El barril de Brent y el barril de West Texas se han alejado de los máximos anuales y llevan semanas consolidando por debajo de la MMS (200). Una debilidad en el precio que se confirma con unos inventarios que están sorprendiendo al alza a medida que nos adentramos en la fase de mayor consumo del año, el verano.

A la vez, el mercado, atendiendo a los últimos informes mensuales de la EIA y de la IEA, trabaja con un escenario donde la OPEP+ extiende los recortes de producción, una medida que podría aprobarse este fin de semana y que podría estar descontada en el precio.

Brent en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 30/05/24

En este contexto, si los inventarios semanales de petróleo de la EIA (hoy a las 17:00h) vuelven a sorprender al alza (el mercado espera una caída de 1,95 millones de barriles), la presión vendedora podría encaminar el barril de Brent y West Texas a la banda inferior del rango en el que se han desenvuelto las últimas semanas.

Inventarios de Gas Natural (hoy a las 16:30h) podrían mover el precio

La EIA (Energy Information Agency) de los EEUU también publicará los inventarios de Gas Natural que también suelen desplazar y generar una alta volatilidad en el precio. El consenso espera que los inventarios aumenten 77Bcf, algo habitual en esta época del año.

En este caso, cabe adquirir un poco más de perspectiva. El Gas Natural se encuentra rebotando con fuerza desde niveles muy bajos alcanzados por unos inventarios en niveles muy altos debido a un invierno bastante suave. Los inventarios en la actualidad son de 2.711 Bcf, 402 Bcf por encima del año pasado por esta época y 606 Bcf por encima de la media de los últimos años.

Gas Natural en gráfico mensual con ATR (12) extraído de Next Generation a 30/05/24

El rebote a corto plazo podría estar justificado en un aumento menor de lo esperado de los inventarios por una caída de la producción debido a los bajos niveles de precios señalados con anterioridad. La EIA en su último informe mensual trabaja con un precio de 2,20 USD/MMBTU para 2024 y de 3,10 USD/MMBTU para 2025.

Gas Natural en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 30/05/24



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.