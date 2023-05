Apple podría publicar caídas en beneficios e ingresos: la acción cotiza próxima a máximos históricos y con múltiplos elevados

Apple publica resultados a cierre de sesión y se espera caída simultánea en ingresos y beneficios

Apple recupera casi 30 puntos porcentuales en lo que llevamos de año y encabeza la lista de compañías de mayor capitalización a nivel mundial con 2,66B de USD. La acción pondera aproximadamente un 7,24% en el S&P 500 y un 12,64% en el Nasdaq 100.

La empresa presenta resultados de su 2T fiscal a cierre de sesión. Según el consenso de Refinitiv, la media de las estimaciones espera un Beneficio por Acción (BPA) de 1,43 USD (-5,92%) frente a los 1,52 USD del mismo trimestre del año pasado. Los ingresos estrían en 92,96MM de USD (-4,40%) frente a los ingresos de 97,28MM de USD registrados en el 1T22. Como añadido, será interesante ver si el nuevo servicio bancario de Apple que ofrece depósitos al 4,15% se está beneficiando de la crisis de los bancos regionales en EEUU.

Si las estimaciones se cumplen estaríamos ante el segundo trimestre consecutivo de caída simultánea en beneficios y ventas. En el primer trimestre fiscal de la compañía las ventas de iPhone 65,78MM de USD y Mac 7,74MM de USD quedaron por debajo de las expectativas. La venta de dispositivos “wereables”, relojes (Apple Watch) y auriculares (AirPods), también quedó por debajo de expectativas pese a los nuevos modelos: sugiriendo una disminución del apetito del consumidor por el último modelo.

Los múltiplos de valoración están en máximos de la década y cotiza próxima a valor justo

Si nos fijamos en la ficha cuantitativa de Morningstar extraída de la plataforma Next Generation podemos apreciar como los múltiplos de valoración se aproximan a los máximos alcanzados en 2020 y 2021. La ratio de Precio / Ventas es de 7,04x, la ratio de Precio / Beneficios es de 28,61x y la ratio Precio / Valor Contable marca récord en 47,01x.

La ratio de Precio / Valor justo (Price / Fair Value) es de 0,98x, es decir, la acción cotiza con un leve descuento del 2%. Para finalizar, la acción recibe una calificación de 3 estrellas por Morningstar, sobre un máximo de 5 estrellas disponibles, en un rating construido que incluye criterios de valoración, incertidumbre y momentum.

Ficha cuantitativa de Apple realizada por Morningstar y extraída de plataforma Next Generation de CMC Markets a 02/05/23

El CFD sobre Apple se aproxima a máximos históricos y el MACD acumula divergencias bajistas

El CFD sobre la acción de Apple presenta una estructura alcista de medio plazo y que identificamos con una directriz alcista que une mínimos anuales y mínimos de MAR23. El mínimo más reciente y soporte que podemos utilizar como aproximación de la directriz se establece en 162,820.

Por la parte superior hay zona de resistencia importante comprendida entre 176,145 y 182,880 USD que son máximos históricos alcanzados durante 2022. El oscilador MACD perfila divergencias bajistas con el precio que se encuentra alejado de la media de 200 sesiones.

Gráfico de CFD sobre Apple con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 04/05/23

