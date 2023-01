Almirall: crece, invierte en I+D, está barata y tiene divergencias alcistas

Almirall crece e invierte en I+D confirmando sus previsiones conjunto del año

Almirall cotiza, aproximadamente, en los mismos niveles que el 10 de noviembre de 2022, fecha en la que público los resultados del tercer trimestre del año y reiteró sus perspectivas (+5% de crecimiento de ventas para el conjunto del año). En aquel momento presentó unos ingresos de 633,8M de EUR en los 9 primeros meses (+5,3% interanual) y el EBITDA quedó en 133,9M de EUR (-18,4% interanual) por la finalización de ingresos diferidos históricos y una mayor inversión (+76,1M de EUR en I+D).

Los gastos generales han aumentado un 6,3% hasta los 308,9M de EUR por el apoyo a nuevos lanzamientos. La deuda neta alcanza los 159,4M de EUR; un 0,8 sobre EBITDA. Un ratio que no pone en riesgo la salud financiera de la empresa que recibe una calificación de moderada según Morningstar.

Tabla de valoración de Almirall realizada por Morningstar y extraída de Plataforma Next Generation de CMC Markets / Pulsa para ampliar

La acción de Almirall a precios de cierre del 28 de diciembre, según la ficha de Morningstar, nos deja un Price / Fair Value o Precio / Valor Justo de 0,80x, es decir que cotiza con un descuento del 20%, que es el mayor descuento de los últimos 10 años. La acción, en la clasificación general de Morningstar, recibe una calificación total de 4 estrellas sobre un máximo de 5 recogiendo que está infravalorada en base al momentum, la incertidumbre y el valor justo estimado.

Almirall frena la tendencia bajista de fondo en soporte clave y el MACD acumula divergencias alcistas

El CFD sobre la acción de Almirall ha frenado la tendencia bajista desarrollada en los dos últimos años en 8,615 que es aproximación del soporte clave situado en el mínimo anual de 2020 (línea de soporte discontinua en el gráfico). El estancamiento posterior ha permitido que el oscilador MACD (12,26,9) presente una estructura de mínimos crecientes presentando amplias divergencias alcistas con el precio. El primer nivel de resistencia se encuentra situado en 9,645. Una aproximación de la directriz bajista de fondo estaría en el segundo nivel de resistencia establecido en 10,375.

Gráfico de CFD sobre Almirall con MACD (12,26,9) / Pulsa para ampliar

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 30/12/22

