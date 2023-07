¿Superarán resistencias Dax y Nasdaq si las encuestas empresariales entran en contracción?

Los bancos centrales siguen en su cruzada contra la inflación

Los bancos centrales mantienen un discurso duro y los tipos de interés vuelven a repuntar. Los bonos a corto plazo (Schatz y T-Note 2YR) vuelven a mínimos anuales y, las curvas de tipos de interés continúan invirtiéndose. De esta forma, continúa la lucha contra una inflación que se resiste a bajar y se encuentra lejos de objetivo de estabilidad de precios de los bancos centrales.

Gráfico diario de CFD US T-Note 2 YR sobre Notas a 2 años de EEUU

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 03/07/23

El foco pasará a ver el daño en la economía ocasionado por la subida de tipos

En la semana que entra, el foco en la agenda pasa en primer lugar a las encuestas empresariales PMIs en Europa e ISM en EEUU de JUN23: ¿se mantendrán las lecturas compuestas por encima de los 50 puntos (barrera que separa la zona de contracción de la zona de expansión)? En segundo lugar, el informe laboral de EEUU (viernes) será clave, pues la Fed no parece titubear en la subida de tipos mientras la economía siga en pleno empleo.

Encuestas empresariales e informe laboral de EEUU son las referencias más importantes de la semana

El lunes comienza fuerte, con las encuestas empresariales de JUN23. Tankan de Japón para la que el consenso de Thomson Reuters espera una subida desde 20 hasta 22 puntos. En Europa y UK los PMIs de manufacturas que se espera que se mantengan en mínimos anuales y en zona de contracción. En EEUU, PMI e ISM de manufacturas, para los que también se esperan niveles próximos a mínimos anuales y en zona de contracción.

El martes, un leve respiro. Lo más destacable es la decisión de tipos de interés de la Reserve Bank of Australia (RBA) para la que se espera una pausa en el +4,10%. En Alemania, a primera hora (8:00h) se publicará la balanza comercial.

El miércoles vuelven las encuestas empresariales de JUN23, en este caso las del sector servicios. Antes de la apertura se sabrá el PMI Caixin de China. Los países europeos irán publicando de forma gradual y para la eurozona el PMI compuesto se publicará a las 10:00h. Por la tarde, a las 16:00h, Pedidos de fábrica de MAY23 y a las 20:00h las actas del último FOMC.

El jueves los datos se concentran en EEUU: Informe laboral de consultora ADP (14:15h) e ISM de servicios (16:00h) para el que TR espera un moderado repunte hasta 50,5 puntos.

El viernes, antes de la apertura, se conocerá la balanza comercial en China y a las 14:30h se publicará el informe laboral de EEUU que será el dato más determinante: según TR se espera creación de 200.000 puestos de trabajo, +0,3% mensual de ingresos por hora y 3,7% de tasa de desempleo.

Los mínimos de la semana pasada son las referencias para Ibex y Nasdaq, y el mínimo de mayo para el Dax

El CFD US NDAQ 100 sobre Nasdaq 100 comienza a estabilizarse. La parte superior del rango se encuentra situada en el máximo anual, 15.281 puntos, y el soporte en 14.668 que es mínimo de la semana pasada. La estabilidad del precio deriva en un giro a la baja del oscilador MACD que cruza a su señal alejado del nivel neutral o banda cero.

Gráfico diario de CFD US NDAQ 100 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 03/07/23

El CFD Alemania 40 sobre Dax desarrolla un movimiento en rango con de medio plazo con techo en la zona de máximos anuales comprendida entre 13.662 y 16.427 puntos. La zona de soporte se encuentra comprendida entre 15.656 y 15,626 que es mínimo de MAY23. El estancamiento provoca divergencias bajistas en oscilador MACD y ruptura de directriz alcista de medio plazo.

Gráfico diario de CFD Alemania 40 con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 03/07/23

