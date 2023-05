Walt Disney se aproxima a soportes clave: cotiza con descuento y recibe una alta calificación cuantitativa

La compañía mantiene el crecimiento en ingresos pero baja en beneficios

La compañía publicó la semana pasada los resultados de su segundo trimestre fiscal. Los ingresos aumentaron un 13,3% hasta 21.815M de USD frente al mismo trimestre del ejercicio pasado. El beneficio por acción (BPA) fue de 0,93 USD, un 14% inferior al periodo anterior e inferior a los 0,95 USD esperados por el mercado.

La línea de negocio de “streaming” aumentó sus ingresos un 12,2% hasta los 5.514M de USD y el número de suscriptores de Disney+, 157,89 millones, un 20,1% superior al mismo trimestre del ejercicio pasado. Sin embargo, frente al trimestre anterior, pierde 4M de EUR y la división sigue con pérdidas de explotación de 659M de USD (inferiores a los 1.100M de USD del trimestre anterior).

Ficha cuantitativa de Walt Disney realizada por Morningstar y extraída de plataforma Next Generation de CMC Markets a 11/05/23

La acción presenta fuerte descuento y recibe la máxima calificación, 5 estrellas, por Morningstar

La ficha cuantitativa realizada por Morningstar le otorga a la acción un Precio / Valor justo (Price / Fair Value) de 0,70x, es decir, la acción cotiza con un descuento del 30%. Las ratios de Precio / Ventas (2,00x) y Precio / Valor contable (1,75x) están en el rango inferior de los últimos 10 años. Por otro lado, la acción recibe la máxima calificación por Morningstar, 5 estrellas, en un rating construido con criterios de valoración, incertidumbre y momentum.

El CFD sobre Walt Disney se aproxima a soportes clave o de largo plazo

El CFD sobre la acción de Walt Disney cede posiciones con contundencia y se aproxima a zona de soportes clave: mínimo anual situado en 90,485, mínimo de 2022 establecido en 84,075 y mínimo de 2020 sito en 79,080. Por la parte superior, la media móvil de 52 semanas y el máximo reciente establecido en 103,910 pueden utilizarse como zona de resistencia.

Gráfico semanal de CFD sobre Walt Disney con oscilador Estocástico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 15/05/23

