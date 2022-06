Viscofan, la empresa española de envolturas artificiales está atrayendo el interés de los analistas. El consenso es un objetivo de 66€ de 12 analistas según el periódico WSJ. Actualmente, hay 11 analistas que recomiendan comprar y un analista que recomienda sobreponderar. Hace tres meses había 7 analistas recomendando comprar, uno sobreponderar, y tres mantener. Como vemos los analistas han ido mejorando su valoración de la empresa. Por ello, vamos a ver si podemos estimar una valor intrínseco de esta empresa y después vamos a verlo por técnico.

Los ingresos aumentaron un 2,55% compuesto anual en los últimos 10 años. Esta es la tasa que utilizaremos para proyectar los ingresos futuros a cinco años y después descontar los beneficios operativos a una tasa de descuento equivalente al coste medio ponderado del capital (WACC por sus siglas en inglés). Si asumimos que los ingresos crecerán un 2,55% en los próximos 5 años, esta empresa estará facturando 1.099 millones de euros en 2026. Seamos conservadores y asumamos que el margen operativo se mantiene en su media de los últimos 10 años al 18%. Entonces estaríamos hablando de unos beneficios operativos de 198 millones de euros en 2026. Si esto lo descontamos a una tasa del 10%, llegamos a un valor de 710 millones. A esto le debemos añadir el valor terminal, o cuánto crecerá el beneficio operativo después de los cinco años que estamos calculando. Asumimos un crecimiento terminal del 3% y nos da un valor de 2.910 millones. A esto le sumamos los 710 millones y nos da un valor de 3.621 millones de euros. Este es el valor intrínseco total de la empresa. Para llegar al valor intrínseco por acción, simplemente lo dividimos entre el número de acciones en circulación, unas 46 millones. El valor intrínseco por acción de Viscofan es de 79€ por acción, por encima del precio objetivo de los analistas de 66€. Ahora mismo la acción cotiza a 51,84€, un descuento de un 52%.

En cuanto el balance de situación, nos fijamos en la deuda total que tiene a fecha marzo 2022. Tiene una deuda total de 105 millones de euros y un efectivo de 91 millones. Dicho de otra manera, Viscofan tiene liquidez suficiente como para cubrir el 86% de su deuda total. Es este caso el ratio de pasivos totales entre patrimonio neto es de 0,40, un ratio muy bajo, algo bueno aunque puede indicar que es una empresa muy madura que ha acumulado mucho dinero.

Viscofan no va a ser la siguiente acción ‘growth’ que se pone de moda, sin embargo, si es un valor estable que ha demostrado tener una trayectoria de crecimiento constante (aunque poco) y buena retribución al accionista.

En el plano té cnico, este valor se encuentra en una consolidación muy amplia, entre 42€ y 64€. Hemos visto otra consolidación más pequeña entre 55€ y 60€ que rompió a la baja. Ahora mismo la tendencia es bajista, marcada por la directriz aunque ya estamos viendo señales de que el ‘momentum’ se está dando la vuelta al alza. El precio se encuentra por debajo de la media móvil de 50 semanas, indicando que la tendencia es bajista. En el ROC de una semana ya se ve que tiene un ‘momentum’ positivo. El RSI de 14 semanas se encuentra en una tendencia bajista a punto de romper la directriz, o eso parece. Si rompe la directriz al alza se confirmaría que el ‘momentum’ a largo plazo se ha vuelto alcista y podríamos considerar posiciones largas.

Alfredo Pardo - Sales Executive



