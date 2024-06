Viernes de volatilidad: vencimientos de derivados en bolsas y macro de alto impacto

El viernes podría presentarse como un día proclive a la volatilidad por dos razones conocidas en el mercado: (1) el vencimiento trimestral de opciones y futuros, y (2) la agenda macro que viene repleta de referencias de impacto.

La cuádruple hora bruja o el viernes raro (Freaky Friday)

En primer lugar, el tercer viernes de cada final de trimestre se acumulan vencimientos de derivados, opciones y futuros, sobre acciones e índices bursátiles.

El vencimiento obliga a los participantes de mercados a decidir si cierran la posición o la trasladan a un nuevo vencimiento, el denominado rollover, concentrándose el volumen. Debido al enorme tamaño de los mercados de derivados y los dispares intereses de los participantes, pueden producirse ajustes y cambios de precios rápidos durante la sesión. Este fenómeno recibe coloquialmente el nombre de Freaky Friday o viernes raro.

Las horas de vencimientos de los derivados de las grandes referencias son: EURO STOXX 50 (12:00h), DAX (13:00h), S&P 500 y Nasdaq (15:30h). A nivel local el Ibex 35 tiene hora de vencimiento a las 16:45h.

Agenda macro de alto impacto: PMI flash en Europa e Indicadores adelantados CB en EEUU

Por la mañana los focos estarán en las encuestas empresariales PMI flash de JUN24 en Europa : Francia (9:15h), Alemania (9:30h) y zona euro (10:00h).

El consenso de mercado espera una mejora generalizada en todos los componentes, servicios y manufacturas, y zonas geográficas. El PMI compuesto de la zona euro podría encadenar su sexta alza consecutiva y alcanzar los 52,5 puntos, zona de expansión y niveles no vistos desde MAY23.

Los datos de la encuesta se han recopilado en gran parte después de conocerse el adelanto electoral en Francia que ha provocado un repunte de volatilidad en los mercados de bonos y bolsa, lastrando al EUR.

En este sentido, un dato en línea con lo esperado podría interpretarse de forma positiva y ayudar a calmar la situación. Si el Euro 50 recupera la resistencia intermedia establecida en 4.940 puntos podría continuar con la dinámica lateral de los últimos meses.

Por el contrario, un dato peor de lo esperado, ayudaría a mantener la presión a la baja en las bolsas y el Euro 50 podría probar el soporte situado en 4.812 que es mínimo de abril y base de lateral de medio plazo.

Euro 50 en gráfico diario con ATR (14) extraído de Next Generation a 20/06/24

Por la tarde, la atención estará en la Venta de viviendas de MAY24 y el Indicador adelantando de la Conference Board de EEUU que se publican a las 16:00h.

Respecto a la Venta de viviendas, el consenso de mercado espera 4,09 millones de unidades, levemente inferior al dato anterior y sin grandes cambios. La reciente relajación de tipos de interés no consigue contrarrestar la subida de precios y la actividad continú a resintiéndose.

Para el Indicador adelantado de la Conference Board, el consenso espera un retroceso del 0,4% mensual. Los niveles actuales no apuntan a recesión aunque son compatibles con PIB creciendo por debajo del punto porcentual en el 2T y el 3T de 2024.

La debilidad económica favorece el escenario de cuento o Goldilocks que ha impulsado a las bolsas que han reaccionado al alza con la publicación de sorpresas negativas en los indicadores macro. El escenario no peligraría mientras la debilidad económica no se transforme en recesión y la inflación no dificulte a la Fed bajar tipos.

US SPX 500 en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 20/06/24



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.