USD tocado a corto plazo: batería de datos macro (JOLTS, ISM y Empleo) podrían hundirlo

Acumulación de referencias macro negativas en EEUU

Las últimas referencias macro están haciendo que los tipos de interés en EEUU se relajen con fuerza. Ayer, el ISM de manufacturas sorprendió negativamente ahondando en zona de contracción y con el componente de precios bajando con intensidad. Una composición que favorece por partida doble a los precios de los bonos pues la Reserva Federal podría tener margen para bajar tipos de interés antes de lo esperado.

US T-Note 10 YR (azul) vs Euro Bund (blanco) en gráfico diario extraído de Next Generation a 04/06/24

Una situación macro opuesta ocurre en Europa. En este caso, las sorpresas económicas están siendo favorables en términos de actividad y derivando en un aumento de las presiones inflacionistas. Una combinación que ha provocado que la curva de tipos de interés repunte de forma generalizada, a excepción, de los plazos más cortos donde se espera que el BCE cumpla bajando los tipos de interés (este jueves desde el 4,50% hasta el 4,25%) a destiempo pues las lecturas de inflación están volviendo a repuntar.

EUR/USD en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 04/06/24

En este entorno, la rentabilidad del Bund (bono alemán a 10 años) se sitúa en el 2,57% y las Notas de EEUU al mismo plazo alcanza el 4,39%. El diferencial de tipos de interés entre ambas referencias alcanza el 1,82% a favor de EEUU que es de los niveles más bajos desde 2023. El estrechamiento entre del diferencial de tipos de interés está impulsando al cruce EUR/USD que comienzan a superar el máximo de MAY24 situado en 1,0895.

La consolidación o ruptura de esta resistencia, dependerá de si el momento macroeconómico a favor de Europa vs EEUU continúa extendiéndose. En este sentido, señalar que tendremos información macroeconómica importante en EEUU: JOLTS y Pedidos de fábrica (hoy a las 16:00h), ISM de servicios en EEUU (miércoles a las 16:00h) y NFP (viernes a las 14:30h). Si las referencias sorprenden negativamente, el USD podría continuar perdiendo terreno, tal y como está sucediendo frente al JPY.

USD/JPY en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 04/06/24

El cruce USD/JPY cede terreno después de marcar un máximo en 157,71 en MAY24 que es nivel próximo al máximo de siglo y resistencia clave sito en 160,22. El oscilador MACD cruza a la baja a su señal en zona de sobrecompra y acompañado por divergencias bajistas.



