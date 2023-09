Unicaja dentro de tendencia alcista con crecimiento y buena salud financiera

Entorno favorable para los bancos españoles

El entorno es favorable para las entidades financieras. Aunque el crecimiento económico en Europa se estanca, en España esta sorprendiendo al alza permitiendo que el mercado laboral conserve dinamismo. Por otro lado, los tipos de interés podrían permanecer en niveles elevados durante los próximos trimestres debido a la lentitud con la que se reduce la inflación.

Unicaja Banco obtuvo un margen de intereses de 616M de EUR en el 1S23 que supone un incremento 20,6% respecto al mismo periodo del ejercicio pasado. Por otro lado, la tasa de morosidad alcanza el 3,6% con un ratio de cobertura del 65,8%. El beneficio neto afectado por el impuesto extraordinario a la banca (63,8M de EUR pagados en el 1T23) bajó un 13% hasta los 148M de EUR.

La acción cotiza con descuento y recibe una calificación de 4 estrellas por Morningstar

La ficha cuantitativa realizada por Morningstar nos señala que la ratio Precio / Valor justo (Price / Fair Value) es de 0,73x, es decir, la acción cotiza con un descuento del 29%. Por otro lado, a los precios de 30 de agosto presenta los siguientes múltiplos: Precio / Ventas de 1,58x, Precio / Beneficios de 12,08x y Precio / Valor contable de 0,43x.

Por otro lado, el ranking de Morningstar construido con criterios de valoración, incertidumbre y momentum, le otorga al título cuatro estrellas es una escala que tiene de máximo cinco estrellas.

Ficha cuantitativa de Unicaja realizada por Morningstar y extraída de plataforma Next Generation de CMC Markets a 30/08/23

La salud financiera de la compañía es calificada de fuerte. Por otro lado, el ratio de capital CET1 fully loaded a cierre del 1S23 alcanzó un +13,8% y mejora su solvencia es más de un punto respecto a cierre del año pasado. En términos de calificación la entidad recibe los siguientes rating a largo plazo: BBB- por parte de Fitch y Baa3 por parte de Moody’s.

Gráfico de Unicaja con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation de CMC Markets a 01/09/23

Desde una perspectiva técnica, la serie de precios ha desarrollado una tendencia alcista en los últimos tres años en la que se puede dibujar un canal. La zona de mínimos 0,9210 / 0,8788 alcanzada durante la crisis de bancos regionales en EEUU es base del canal y soporte. Un poco más arriba podemos encontrar otro soporte en 0,9785 que es mínimo de AGO23. Por la parte superior la primera zona de resistencia se encuentra comprendida entre 1,0785 y 1,1045.



