Salida a bolsa de Robinhood - ¿Qué sabemos ya?

El broker estadounidense Robinhood planea una salida a bolsa. La comunidad espera con impaciencia la salida a bolsa, a veces intentando conocer de cerca el valor de la empresa.

Robinhood ha puesto patas arriba el sector de los brokers en pocos años sin revelar su funcionamiento interno ni las tasas de crecimiento reales de la empresa. Todo esto cambió el pasado jueves, cuando tuvo que revelar sus libros debido a su inminente salida a bolsa. El folleto informativo S-1 que tuvo que presentarse ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos es una lectura muy interesante.

La empresa perdió 1.400 millones de dólares en el primer trimestre, pero a los inversores les interesa sobre todo el crecimiento de las cuentas de clientes y los respectivos ingresos procedentes de ellas para ayudarles a valorar las acciones.

Alto crecimiento de usuarios

Estas son algunas cifras importantes. El crecimiento de usuarios de Robinhood ha aumentado a un ritmo increíble. Robinhood está creciendo mucho más rápido que sus competidores. En su presentación del folleto informativo S-1, la compañía dijo que tenía 18 millones de cuentas al 31 de marzo de 2021, frente a los 12,5 millones de finales de 2020 y los 5,1 millones de finales de 2019. Los datos también muestran que Robinhood tiene hasta 31 millones de cuentas en total, pero algunas de ellas no tienen fondos. Esto significa que Robinhood tiene muchos usuarios que no tienen dinero en sus cuentas, los usuarios sólo están utilizando la aplicación para seguir el mercado. Todas estas cuentas sin fondos pintan una imagen confusa de Robinhood: por ejemplo, aunque la empresa dice que tiene 18 millones de cuentas, tenía más de 20 millones de usuarios activos en enero, cuando se produjo la moda de las “acciones memes”. Charles Schwab, el rey de los brokers en EE.UU., declaró 32,1 millones de cuentas minoristas activas al final del primer trimestre.

Los usuarios de Robinhood son, en general, más jóvenes que los de los brokers experimentados: unos 31 años de media, según datos anteriores de la empresa. El único inconveniente de esta base de usuarios es que los clientes suelen tener cuentas más pequeñas. La compañía no ha desglosado exactamente cuánto tiene el cliente típico de Robinhood en su cuenta, pero los analistas creen que el cliente medio de Robinhood tiene unos 240 dólares en su cuenta. Esto está muy lejos de lo que ocurre en brokers de bolsa establecidos como Schwab, donde los analistas estiman que el tamaño medio de las cuentas es de más de 100.000 dólares.

¿En cuánto podrían valorarse las acciones de Robinhood?

Los ingresos de Robinhood están aumentando rápidamente, impulsados por un enorme aumento del volumen de operaciones durante la pandemia. La compañía anunció que generó 959 millones de dólares en ingresos en 2020, frente a los 278 millones de 2019. Además, Robinhood dijo que ya obtuvo 522 millones de dólares en ingresos en el primer trimestre de este año. Con 522 millones de dólares de ingresos en el primer trimestre, Robinhood tiene teóricamente una tasa de ejecución de más de 2.000 millones de dólares de ingresos para 2021, lo que podría justificar una valoración de más de 20.000 millones de dólares para la acción, teniendo en cuenta que otras acciones de tecnología financiera de rápido crecimiento suelen cotizar a más de 10 veces los ingresos.

Pero vale la pena observar este crecimiento en comparación con los competidores de la empresa. Al fin y al cabo, no sólo el broker está creciendo rápidamente. El líder del sector, Charles Schwab, registró unos ingresos de 4.700 millones de dólares en el primer trimestre, lo que supone un aumento del 80% con respecto al año anterior.

Robinhood obtiene el 80% de su dinero de lo que denomina pago por flujo de órdenes, que consiste en pagar a los creadores de mercado para que ejecuten órdenes para los clientes de Robinhood. Se trata de un modelo de negocio que depende de un gran volumen de operaciones, y que ahora está atrayendo la atención negativa de los reguladores, incluida la SEC .

Además Robinhood obtuvo casi la mitad de sus ingresos por transacciones en 2020 por la negociación de opciones, que también está siendo objeto de un mayor escrutinio regulatorio debido a sus riesgos inherentes. Las opciones representaron el 38% de los ingresos por transacciones de Robinhood en el primer trimestre.

Dependencia de Bitcoin, Dogecoin y otras criptodivisas

Robinhood también se beneficia del trading de criptodivisas. En el primer trimestre, representó el 17% de los ingresos de la empresa, frente al 3% de 2020. Las criptomonedas también representan el 14% de los activos bajo custodia de la empresa. Dado que las criptomonedas son volátiles, las empresas que obtienen incluso una pequeña parte de sus ingresos de ellas a veces operan en conjunto con monedas populares como el bitcoin y el Dogecoin. De hecho, Dogecoin - una criptomoneda favorecida por Elon Musk, representó el 34% de los ingresos por transacciones de criptomonedas de la compañía en el primer trimestre.

La creciente dependencia de Robinhood de las criptomonedas podría ayudar a la empresa cuando el sector está en pleno apogeo, pero también podría provocar fuertes oscilaciones a la baja si el mercado de las criptomonedas se hundiera.

Los críticos de la empresa afirman que ahora hay indicios de que la frenética negociación que alcanzó su punto álgido en invierno se ha calmado a medida que la economía se reabre y vuelve a la normalidad anterior a la pandemia. Así que la salida a bolsa de Robinhood puede estar formando una especie de techo de mercado.

Por otro lado, los inversores alcistas, que sólo esperan la salida a bolsa de Robinhood, estarían apostando por el crecimiento continuo de su modelo de negociación independiente en lugar de que los inversores persigan inversiones pasivas. Aunque Robinhood permite a los inversores novatos con fondos limitados, comprar fracciones de sus acciones favoritas, ese no es su negocio principal. A diferencia del trading especulativo de opciones que se disparó a principios de este año, especialmente entre la comunidad de WallStreetBets.

Los inversores pueden esperar a ver cómo y cuándo Robinhood anuncia los detalles de la OPV (Oferta Pública de Venta) en las próximas semanas.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.