Las acciones del Banco Sabadell se han revalorizado un 52% en lo que llevamos de año. Esto se debe a los buenos resultados que presentó el día 27 de octubre. En el tercer trimestre el nuevo crédito a empresas creció un 6% y la producción hipotecaria un 7% comparado con el mismo trimestre de 2021. Obtiene un beneficio neto de 709 millones de euros con un margen recurrente que aumenta un 21,1% interanualmente. El ROTE alcanza el 8%. La ratio de morosidad se sitúa en el 3,40% para el tercer trimestre. Morningstar estima el ‘fair value’ del Banco Sabadell en 1,49€.

Fuente: Morningstar

Al tratarse de una entidad financiera, no se indica el margen operativo. Lo que nos interesa saber es el margen de intereses más las comisiones netas. Esto forma lo que se conoce como los ingresos del negocio bancario. Para el tercer trimestre de 2022, los ingresos se sitúan en 3.840 millones de euros y el beneficio neto de 709 millones. Esto significa que el 18,46% del total de sus ingresos acaban como beneficios netos. Podemos decir que este margen neto está por encima del promedio histórico del 9%. Para ser cautos, utilizaremos el 9% como nuestro margen neto para proyectar el beneficio neto a cinco años. Después descontaremos esos flujos a una tasa apropiada. Finalmente, le añadiremos el valor terminal.

Los ingresos se han mantenido relativamente estables durante los últimos años Esto quiere decir que vamos a asumir que los ingresos no aumentan de año a año, se mantienen estables sin crecimiento. Así, tendríamos unos ingresos de 5.395 millones de euros para todos los años desde 2022 hasta 2026. Si asumimos un margen neto del 9%, estaríamos diciendo que esta empresa obtendría unos beneficios netos de 485 millones todos los años hasta 2026. Para descontar estos flujos hemos de usar el coste promedio del capital ponderado o ‘WACC’ por sus siglas en inglés. El ‘WACC’ de Banco Sabadell es del 10%. Esto significa que los flujos descontados sumarían un total de 1.840 millones de euros. A esto le debemos sumar el valor terminal asumiendo un crecimiento terminal del 2%, la tasa de inflación a largo plazo. Esto nos daría un total de 8.031 millones de euros como valor intrínseco de la empresa. Si este número lo dividimos entre el número total de acciones, 5.594 millones, obtenemos un valor intrínseco por acción de 1,44€. Esto supone una diferencia del 60% comparado con el precio actual de la acción.

Fuente: CMC Markets – Next Generation

En cuanto a lo técnico, ¿qué es lo que más destaca? Sin duda sería la enorme consolidación que llevamos viendo todo el año. Esta consolidación se presenta desde los 0,60€ hasta los 0,94€. Ahora mismo estamos viendo una tendencia alcista dentro de esta consolidación, una primaria y otra secundaria, ambas marcadas con una directriz. Los niveles importantes a vigilar son los 0,60€, los 0,83€ y los 0,94€. Todos han servido de soporte o resistencia en numerosas ocasiones. En cuanto a indicadores, vemos que acabamos de tener un periodo de contracción de las bandas de Bollinger, algo que nos indica una disminución de la volatilidad. Después de un periodo así viene una expansión de la volatilidad que estamos viendo ahora con un impulso alcista. Estamos cotizando por encima de la banda superior, algo que podría continuar en las próximas sesiones ya que se está expandiendo la volatilidad. El MACD se encuentra en territorio positivo pero en una tendencia bajista, aunque la línea de señal (blanca) acaba de cortar la media móvil (roja) al alza, indicando que la inercia se está volviendo alcista. El RSI de 14 días casi está en territorio de sobrecompra, por encima del 70%. Aun así, podría mantenerse ahí durante un tiempo sin ver ningún tipo de corrección en el precio. El estocástico también se encuentra en sobrecompra, por encima del 80%, aunque podría mantenerse ahí bastante tiempo antes de ver una corrección ya que estamos ante una expansión de volatilidad. En resumen, podríamos ver alguna orden de venta al nivel de los 0,94€ ya que es una antigua resistencia. Una vez superada esta resistencia, creo que podrí a tener una largo recorrido alcista. Sin embargo, si no puede superar los 0,94€, podríamos ver los niveles de la directriz alcista primaria alrededor de los 0,80€. Un detalle importante es que el RSI lleva por encima del 50% desde octubre 2022, una señal de que estamos ante una tendencia alcista duradera.

Alfredo Pardo – Sales Executive



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.