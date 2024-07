Rebote en Europa tras elecciones en Europa: niveles y datos a vigilar

La semana comienza con un rebote en los activos europeos tras primera vuelta en elecciones francesas.

El bono francés se relaja 4 puntos básicos hasta el 3,28% y la prima de riesgo frente al bund alemán se sitúa en los 75 puntos básicos. El movimiento no es de gran intensidad en el mercado de bonos donde las mayor parte de los participantes son mayoristas. En cierta manera, sugiere prudencia pues la incertidumbre electoral no está cerrada, queda la segunda vuelta de las elecciones en Francia que tendrá lugar el próximo fin de semana.

El EUR/USD rompe el rango lateral de las últimas semanas superando el 1,0761 y se aproxima la media de 200 sesiones establecida en 1,0788. Una continuidad en las subidas y una consolidación por encima de 1,0788 confirmaría el reciente giro al alza en el oscilador MACD. Por el contrario, la pérdida del mínimo de la sesión sito en 1,0731 volvería a sembrar las dudas.

EUR/USD en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 01/07/24

El Francia 40 es el que experimenta una recuperación más significativa y avanza más de 2 puntos porcentuales hasta aproximarse al máximo de la semana pasada y primera resistencia establecido en 7.725 puntos. El movimiento es de gran amplitud y provoca que los rangos de variación continúen avanzando. Una señal divergente frente a la volatilidad cotizada: el EU Volatility Index Jul 2024 baja un 4,81% y se aproxima a los 15 puntos.

En el caso del Francia 40 una superación de los 7.725 puntos ayudaría a afianzar el giro al alza a corto plazo y que la situación se calme. Por el contrario, si el Francia 40 pierde el mínimo de la sesión establecido en 7.648 puntos, podrían volver las dudas al mercado.

Francia 40 en gráfico diario con ATR (14) extraído de Next Generation a 01/07/24

La evolución del rebote dependerá en gran parte de las referencias macro que se publicarán esta sesión y que son calificadas de alto impacto en la agenda. En primer lugar, encuestas PMI: España (9:15h), Italia (9:45h), Alemania (9:55h) y zona euro (10:00h). En segundo lugar, IPC de Alemania (14:00h), los landers comienzan a publicar a partir de las 10:00h. En tercer lugar, el ISM de manufacturas de EEUU a las 16:00h.



