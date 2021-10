PRISA: ¿invertir o esperar a vender a la baja?

El dueño del periódico “El País” y la cadena de radio “Cadena SER” últimamente ha despertado interés, ya que han presentado su nueva estructura organizativa. Nosotros queremos saber si es una buena empresa en la cual invertir, o si por el contrario, es mejor vender en corto esperando caídas en sus acciones. En este artículo lo veremos desde un punto de vista fundamental y técnico.

Como es habitual, empezaremos por lo fundamental. Elaboraremos un sencillo modelo de valoración por Descuento de Flujos de Caja “DCF” (Discounted Cash Flows por sus siglas en inglés) para saber cuál es el valor intrínseco de las acciones y si están o no sobrevaloradas. Pero primero vamos a ver como se ha comportado la empresa en estos últimos años.

Fuente: Morningstar

Empezando por la primera línea, los ingresos (revenue) llevan en una tendencia negativa desde 2011. Han pasado desde 2.641 millones en 2011 hasta los 691 millones en 2020, una caída del 74% en nueve años. El beneficio operativo ha caído desde los 217 millones hasta los -6 millones en 2020. Por otro lado, el margen operativo llegó a un máximo de 12,44% en 2018 para luego caer hasta el 0,95% en 2020. El beneficio neto ha sido negativo excepto en los años 2015 y 2020. Si miramos la rentabilidad económica (Return on Assets), veremos que ha sido negativa en todos los años menos en 2015 y 2020. La rentabilidad financiera ha sido siempre negativa. Vamos a ver si con esta información podemos crear el modelo DCF. Primero tenemos que hacer algunos supuestos. Vamos a ser conservadores y asumir que esta empresa no tendrá ningún tipo de crecimiento en los ingresos de aquí en adelante, siguiendo la línea observada del revenue de los últimos años. Cogeremos el último dato de ingresos de 2020 y lo proyectaremos a futuro. También asumiremos que el margen operativo se mantendrá estable al 7% de los ingresos.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Morningstar

Si esto es así, significa que el margen operativo será de unos 48 millones de euros indefinidamente. Descontando esto al 10%, obtenemos un resultado de 480 millones de euros. Esto dividido por el número de acciones en circulación, 702 millones, llegamos a un resultado de 0,68 euros por acción como valor intrínseco de la acción. Actualmente las acciones de Prisa cotizan a 0,59€, un descuento del 15%. Este es por supuesto un cálculo muy conservador ya que no hemos incluido nada de crecimiento en nuestro modelo, pero al menos que la cúpula pueda dar la vuelta a la situación, creo que es una estimación realista.

Fuente: CMC Markets Next Generation

La situación té cnica no se presenta mucho mejor. Estamos en una clara tendencia bajista representada por la directriz. Además, el precio cotiza por debajo de la media móvil de 50 días, una señal de que continuamos en una tendencia bajista. La única esperanza que nos queda es que el RSI(14) acaba de salir de un nivel de sobre venta situándose en 35,80% y que existe una divergencia alcista en la tasa de cambio (ROC) de 2 periodos. Este último es un indicador muy a corto plazo que nos puede indicar cambios en tendencia muy tempranos, aunque como es propenso a dar señales falsas lo combinamos con el RSI(14). En definitiva, podemos asumir que la tendencia bajista no ha terminado y así posicionarnos en corto. Por el contrario, podemos tener esperanzas de que la divergencia alcista del ROC y los niveles de sobre venta del RSI den sus frutos y haya una subida pronunciada. Niveles importantes a vigilar por arriba son los 0,7260 y por abajo los 0,5250.

Para concluir, las estimaciones nos indican que las acciones de Prisa Media están baratas respecto a su valor intrínseco que hemos calculado, aunque si continua en su actual trayectoria nuestras suposiciones conservadoras serán incluso optimistas. Desde lo técnico tengo algo de esperanza para una subida a corto plazo ya que presenta divergencias alcistas y niveles de sobre venta. Sin embargo, hemos de recordar que la tendencia a largo plazo es bajista y exponernos a ir en contra de ella tiene sus riesgos.

