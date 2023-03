PMI de Europa e ISM de EEUU son datos clave que pueden confirmar el giro de la bolsa a cierre semanal

La macro continúa siendo el principal motor de los mercados

La sensibilidad de los precios de los activos a los datos económicos continúa siendo muy elevada. Los bonos pierden soportes en precio y marcan nuevos máximos en rentabilidad (Bund alemán en el +2,75% que son máximos no vistos desde 2011) debido a una inflación que rompe la senda de caídas y se mantiene en niveles elevados (+8,5% el IPC general de la UME en dato adelantado reciente de FEB23).

CFD Euro Bund, sobre Bund alemán a 10 años, rompe soportes en precio con oscilador Estocástico en zona de sobreventa desde el 7 de febrero de 2023

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 02/03/23

El resto de activos ponen en precio los tipos de interés más altos, repricing, y las bolsas terminan por girarse a la baja

El resto de activos pone en precio los nuevos niveles de rentabilidad / repricing y las bolsas europeas comienzan a perder soportes y converger a la baja con las bolsas de EEUU. El Dax alemán comienza a testar la banda inferior del último movimiento lateral en el que lleva inmerso más de un mes y que coincide con la directriz alcista de medio plazo que une los mínimos de 2022 y 2023.

CFD Alemania 40 con volumen y oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 02/03/23

Las encuestas PMI e ISM deciden el cierre semanal y si las bolsas confirman giro a la baja

Los CFDs sobre los más importantes índices de EEUU, US SPX 500 y US NDAQ 100, mantienen la tendencia bajista de corto plazo, consolidan por debajo de la medias de 200 sesiones y consolidan por debajo de la directriz alcista de medio plazo que une mínimos de 2022 y 2023.

El giro a la baja podría estar adquiriendo cuerpo, y hoy se publican las encuestas empresariales del sector servicios de FEB23 que son calificadas de alto impacto dentro de la agenda macroeconómica: PMI de Europa a las 11:00h e ISM de EEUU a las 16:00h. En el entorno actual, estas referencias son clave para decidir el cierre semanal y, si las bolsas confirman el giro a la baja: CFD Alemania 40 pierde directriz alcista y CFD US SPX 500 consolida por debajo de MMS (200).

CFD US SPX 500 con volumen y oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 02/03/23

Con el foco del mercado puesto en las subidas de tipos de interés, si la foto que nos dejan las encuestas empresariales es el de (1) una economía fuerte (los componentes de nuevos pedidos mejorando) y (2) con unos precios elevados (fijarse en el componente de precios pagados) las rentabilidades de los bonos podrían continuar repuntando y las bolsas confirmar el giro a la baja.

¿Quiere probar su idea de trading inmediatamente en un gráfico en tiempo real? Aproveche la oportunidad ahora en nuestra innovadora plataforma de trading con una cuenta de demostración gratuita y sin riesgo. Abra una cuenta demo ahora Aquí podrá ver la horquilla, la garantía, la información si el producto también puede ser negociado en corto y el horario de negociación para nuestros más populares CFDs sobre índices como Alemania 40, US 30, US NDAQ 100 y US SPX 500.

Producto Horquilla Garantía* Corto?** Horario de negociación España 35 1 20:1 ✓ Lun-Vie 08:00-20:00 Alemania 40 1 20:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00

Descanso 23:00-00:00/02:00-02:15 US 30 1,6 20:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00

Descanso 23:00-00:00 US NDAQ 100 1,0 20:1 ✓ Dom-Vie 00:00-23:00 US SPX 500 5,0 20:1 ✓ Dom-Vie 00:00-23:00

* La garantía o el apalancamiento que es lo mismo amplifica las ganancias y las pérdidas por igual.

**Tenga en cuenta que podemos limitar su capacidad de ir al alza o la baja a nuestra discreción.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.