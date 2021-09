PharmaMar: Una empresa cara en un cambio de tendencia

PharmaMar es una empresa dedicada a la oncología que trata de crear productos para curar el cáncer. Actualmente tienen tres productos principales: Yondelis, Zepzelca y Aplidin, así como algunos en desarrollo como el PM14. Además, cuentan también con su patente para Zepzelca, cuya duración es hasta 2028 en EEUU y Europa. Recientemente, ha visto la aprobación para la comercialización de Zepzelca en los Emiratos Árabes Unidos. Vamos a ver en qué posición financiera se encuentra la empresa.

Análisis fundamental de Pharmamar

Echémosle un vistazo a los datos fundamentales de esta empresa.

Empezando desde arriba, vemos que los ingresos (Revenue) han subido desde los 152 millones en 2011 hasta los 270 millones en 2020. Esto equivale a una tasa de crecimiento compuesta anual del 6,60%. El beneficio operativo, que son los ingresos menos los gastos de explotación, ha aumentado desde los 24 millones en 2011 hasta los 156 millones en 2020. Esto significa que el beneficio operativo aumentó a una tasa compuesta anual del 23,12%. El beneficio neto diluido por acción aumentó un 46,56% en el mismo periodo entre 2011 y 2020. El flujo de caja libre también es muy positivo para 2020 en 276 millones comparado con -7,34 millones en 2011. En cuanto a la valoración del mercado, las acciones tienen un PER del 22,12, sin duda esperan un crecimiento importante en esta empresa ya que el mercado está dispuesto a pagar 22 veces los beneficios por estas acciones. La rentabilidad financiera se encuentra en un 240% en 2020 y la económica en 60%. Hay que tener en cuenta que esta empresa opera con un apalancamiento del 2,40 y por eso su rentabilidad financiera se ve aumentada. En cuanto a valoración podemos asumir que el crecimiento en el beneficio operativo continuará al mismo ritmo que antes, al 23%, durante los próximos cinco años para luego estabilizarse al 2% durante los próximos 10 años. Si esto es así, el valor intrínseco por acción sería de 60,72€. Esto está por debajo de los 81,40€ que cotiza a día de hoy. En resumen, PharmaMar está en buena posición, con patentes hasta 2028 y un I+D robusto, aunque un poco cara a estos niveles.

Análisis técnico de Pharmamar

Desde la tendencia bajista que comenzó en febrero, hemos visto que el precio ha encontrado un soporte alrededor de los 70€ por acción, nivel en el cual se apoyó a finales de 2020. Esta directriz bajista se rompió a finales de agosto y ahora el precio se encuentra en una resistencia en los 81€. Esto coincide con el RSI(10) que se encuentra en un nivel de sobre-compra, algo que me preocupa ya que coincide la resistencia con este indicador en sobre-compra. Esto significa que podría haber alguna corrección, aunque sólo sea a corto plazo. Es importante destacar que el precio está cotizando por encima de la media móvil de 50 días, una señal de que la tendencia está cambiando. Lo más probable es que el precio continúe esta nueva tendencia alcista a largo plazo que acaba de comenzar, pero podríamos ver una corrección a corto plazo que nos llevaría de vuelta a la media móvil de 50 días en 74,85€. Podríamos posicionarnos en corto alrededor de estos niveles con un stop-loss por encima de 81 y un take-profit en la media móvil de 50 días. Otra forma de operar sería ponerse en largo en una ruptura por encima de 81 con un stop-loss por debajo de la media móvil de 50.

