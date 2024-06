Petróleo y Gas Natural: mercado en equilibrio y precios en rango

El Índice de Energía de CMC Markets está compuesto por los siguientes activos: West Texas (40,00%), Brent (28,21%), Gasóleo (10,41%), Gasolina (9,20%), Calefacción (8,88%) y Gas Natural (5,00%). En la actualidad, el índice se sitúa en niveles próximos a la banda central del rango desarrollado en los últimos años y en torno a la media móvil simple de 52 semanas o de largo plazo.

Índice de energía en gráfico semanal con ATR extraído de Next Generation a 12/06/24

Estamos ante un movimiento lateral de larga duración que refleja un equilibrio en el mercado de los combustibles fósiles que, sin aumento de tensión geopolítica que dispare la volatilidad, podría extenderse en el tiempo.

En estas circunstancias los principales componentes del índice de energía como el Brent y el West Texas, han replicado el movimiento lateral. Un comportamiento que, en gráfico diario y utilizando un oscilador de precios clásico como el MACD, ha provocado que las señales de giro en zonas extremas (sobreventa y sobrecompra) hayan presentado una alta fiabilidad.

West Texas en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 12/06/24

Los recientes informes mensuales también encuentran un mercado de petróleo en equilibrio, siendo los países desarrollados capaces de satisfacer el aumento de la demanda y compensar la rigidez de la oferta de los países de la OPEP+.

De esta manera, en las recientes estimaciones de precios publicadas en el Short Term Energy Outlook de JUN24, la EIA espera que el barril de Brent se mantenga en niveles estables: 84 USD para 2024 y 85 USD para 2025. Unos niveles de precios que coinciden con la MMS (200) y que se sitúan en la mitad del rango que ha desarrollado el Brent durante los últimos años.

Brent en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 12/06/24

En el caso del Gas Natural, la EIA señala que los niveles de inventarios continúan elevados respecto a las medias históricas lo que favorece que el precio se encuentre en niveles mínimos de los últimos años. Sin embargo, a medida que se normalice la situación y la demanda aumente por el invierno, espera que el precio del Gas Natural alcance los 3,30 USD/MMBtu a finales de 2024. Para el ejercicio 2025, la EIA espera que el precio en media se sitúe en los 3,20 USD/MMBtu.

Gas Natural en gráfico mensual con ATR (12) extraído de Next Generation a 12/06/24

Próximas citas en el mercado de la energía

En la agenda caben destacar las citas habituales. La EIA publica todos los miércoles a las 16:30h la evolución de los inventarios de petróleo y de gasolina. También la EIA publica todos los jueves a las 16:30h la evolución de los inventarios de gas natural. Los viernes a las 19:00h Baker Huges publica el número de pozos / plataformas de petróleo en funcionamiento.

Fuera de las citas habituales destacar que la International Energy Agency publicará el 12 de junio el informe Oil 2024 con un enfoque estructural o de largo plazo del mercado del petróleo.

Asimismo, destacar la fecha de los siguientes informes mensuales: Oil Market Report de la OPEP (10 de julio) y el Short Term Economic Outlook de la IEA (9 de julio).



