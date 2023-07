Nasdaq y Dax reciben en máximos los resultados de Tesla y Netflix, y los datos económicos de China

Máximos en EEUU y racha de bandazos en Europa

La bolsa de EEUU continúan marcando el ritmo. El Nasdaq 100 y el S&P 500 establecen nuevos máximos anuales apoyados en un dato de IPC de JUN23 inferior al esperado que ha permitido una fuerte relajación en los tipos de interés. Las bolsas europeas han rebotado; el Euro Stoxx 50 se aleja de los mínimos de MAY23 mientras que el Dax 40 se recompone con fueza y vuelve a la parte alta del rango lateral desarrollado en los últimos meses.

Gráfico diario de CFD Alemania 40 con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 14/07/23

De esta manera, lo que se pierde en una semana, se recupera en la otra y el mercado continúa experimentando fuertes bandazos respetando el fondo alcista. Las semanas alcistas suelen coincidir con buenos datos de inflación, mientras que las semanas bajistas se producen con malos datos de actividad económica. La bolsa celebra que la inflación se controle y sufre cuando se conocen los daños ocasionados por la subida de tipos de interés.

En este contexto, lo más reseñable de la agenda de la semana que viene son indicadores de actividad. A nivel macro, lo más destacado serán los datos de la economía de China (PIB 2T23, Ventas al por menor y Producción indutrial) que están decepcionando y han llevado al Hang Seng a ser uno de los índices con peor comportamiento en lo que llevamos de año. A nivel micro, la temporada de resultados empresariales en EEUU gana intensidad y permitirá saber si los nuevos máximos anuales están respaldados por las cuentas de las compañías.

A nivel macro, China será el gran foco de atención y decidirá el arranque de la semana

El lunes arrancaremos con datos de la economía China importantes: PIB del 2T23, Ventas al por menor y Producción Industrial de JUN23. Todos ellos son calificados de alto impacto para el mercado y según Trading Economics se espera una ralentización: el PIB un +1,5% trimestral, menor del +2,2% del 1T23, Ventas al por menor en un +10% interanual (ia) respecto +12,7% de MAY23 y Producción Industrial en +2,4% ia vs +3,5% de mes anterior.

Gráfico diario de CFD Hong Kong 50 sobre Hang Seng con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 17/07/23

El martes, el foco se traslada a EEUU. A las 14:30h se publican las Ventas al por menor de JUN23 para las que el consenso de Thomson Reuters espera un +0,5% mensual (m) y las 15:15h la Producción industrial de JUN23 para la que se espera un -0,1% m.

El miércoles datos de inflación en Europa de JUN23: a las 8:00h el IPC de Reino Unido que se espera que baje desde el +8,7% ia hasta el +8,3% y, a las 11:00h el IPC final de la eurozona para el que se espera un +5,5% según consenso de Trading Economics. Por la tarde, en EEUU a las 14:30h se publicarán datos adelantados del mercado inmobiliario: permisos de construcción e inicio de nuevas viviendas.

El jueves, el Banco Popular de China (PBoC) decide los tipos de interés a 1 año y 5 años que en la anterior revisión bajó 10 puntos básicos hasta el +3,55% y +4,20% respectivamente. En España se publicará la balanza de pagos de MAY23 y se subastarán bonos y obligaciones. En Europa, la Comisión Europea, publicará la Confianza del consumidor para la que Trading Economics espera que frene la recuperación y retroceda hasta -18 puntos.

El viernes, el Reino Unido centrará la atención; publica la Confianza del consumidor GfK de JUL23 y las Ventas al por menor de JUN23.

A nivel micro, la temporada de resultados empresariales adquiere intensidad

El martes destacan las siguientes compañías: Bank of America (BAC), Novartis (NVS), Morgan Stanley (MS), Lockeed Martin (LMT), Prologis (PLD) y Charles Schwab (SCHW).

El miércoles lo harán ASML, Goldman Sachs (GS) y Elevance Health (ELV). A cierre de mercado publicarán IBM, Tesla (TSLA) y Netflix (NFLX).

Gráfico diario de CFD US NDAQ 100 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 14/07/23

El jueves destacan Taiwan Semiconductor (TSM), Johnson & Johnson (JNJ), Abbott Laboratories (ABT), SAP y, a cierre de sesión, Intuitive Surgical (ISRG).

El viernes publicarán American Express (AXP) y HDFC Bank (HDB).

En España publican las siguientes compañías del Ibex 35: Bankinter (jueves) y Logista (viernes).

