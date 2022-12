Las bolsas no se han recuperado del varapalo de los bancos centrales

Los índices bursátiles que analizamos en el artículo no se han recuperado de las caídas provocadas hace dos semanas por los bancos centrales. El temor a unos tipos más elevados y en niveles más altos por un periodo más prolongado continúa pesando en el ánimo de los inversores y el Rally de Navidad no está llegando. Los índices no recuperan y la mayoría de las acciones que los componen presentan tendencia bajista a corto plazo (ver gráfico inferior).

Porcentaje de acciones del Ibex 35, Dax 40 y Nasdaq 10 con tendencia alcista a corto y medio plazo / Pulsa para ampliar

La pérdida de soportes se está consolidando; a excepción del Ibex 35 que aguanta el tipo gracias a la alta ponderación del sector financiero que podría beneficiarse de unos tipos de interés más altos. El Nasdaq 100 compuesto por compañías de crecimiento continúa mostrando una mayor debilidad y se aproxima a la zona de soporte clave situados en mínimos anuales.

La agenda económica de la última carece de datos de alto impacto y encontramos pocos catalizadores para el precio.

El CFD Alemania 40 tiene resistencia en la anterior base del lateral comprendida entre 14.125 y 14.193 puntos

El CFD Alemania 40 tiene resistencia en al anterior base de movimiento lateral comprendida entre 14.125 y 14.193 puntos. La zona de soporte se encuentra situada entre el mínimo de la semana pasada situado en 13.696 y 13.571 que es aproximación de la media móvil simple de 200 sesiones. El oscilador MACD continúa retrocediendo y se asienta por debajo de su banda cero o neutral.

Gráfico diario de CFD Alemania 40 con volumen y MACD (12,26,9) / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 27/12/22

El Ibex 35 consigue mantener el tipo en la última parte del año

El CFD sobre España 35 es el que mejor comportamiento está experimentando en el tramo final del año y el oscilador MACD consigue mantenerse por encima de su banda cero o neutral. El primer nivel de soporte se sitúa en 8.056 que es mínimo de la semana pasada. La primera zona de resistencia se encuentra comprendida entre 8.468 y 8.551.

Gráfico diario de CFD sobre España 35 con MACD (12,26,9) / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 27/12/22

El Nasdaq 100 tiene soporte clave en zona de mínimos anuales

El CFD US NDAQ 100 es el más deteriorado desde un punto de vista técnico. El precio ha consolidado por debajo de 11.422 durante varias sesiones y el oscilador MACD cotiza de forma continuada por debajo de su banda cero o nivel neutral. La zona de mínimos anuales comprendida entre 10.601 y 10.431 es clave.

Gráfico diario de CFD US NDAQ 100 con MACD (12,26,9) / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 27/12/22

