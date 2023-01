Nasdaq forma envolvente alcista, el Dax en resistencias y el Ibex con fuerte momento positivo

Las bolsas comienzan bien el año

Dax, Ibex y Nasdaq comienzan el año con fuerza. En los gráficos que ilustran el documento se aprecia como el oscilador MACD (12,26,9) activa señal de compra en todos ellos. Un movimiento que es amplio, es decir, que viene acompañado por una gran parte de la mayoría de las acciones que los componen. En el caso del Ibex 35, el 77,14% de las acciones presentan tendencia alcista a corto plazo, el 87,50% para el Dax 40 y, un 62,75% en el caso del Nasdaq 100.

Porcentaje de acciones del Ibex 35, Dax 40 y Nasdaq 10 con tendencia alcista a corto y medio plazo / Pulsa para ampliar

La inflación continúa siendo el principal motor del mercado

Los datos de inflación continúan siendo los que más impacto están generando en los mercados. La semana pasada fue un ejemplo y, gran parte de la recuperación en las bolsas y en el mercado de bonos, tuvo como catalizador una inflación más baja de lo esperado en Alemania y en la UME.

En este contexto, el evento económico más importante de la semana es el dato de IPC de EEUU del mes de diciembre que se publicará el jueves a las 14:30h. El consenso de mercado de Thomson Reuters espera que la inflación continúe moderándose: general (+6,5% vs +7,1% del mes anterior) y subyacente (+5,7% vs +6,0% de noviembre).

El CFD Alemania 40 comienza a probar resistencias

El CFD Alemania 40 comienza a poner a prueba la zona de resistencia comprendida entre el máximo de diciembre y el máximo de junio del año pasado, 14.677 / 14.710 puntos. El oscilador MACD (12,26,9) activa señal de compra desde niveles neutrales y el volumen de contratación, aunque repunta, continúa siendo inferior a la media. El primer nivel de soporte se encuentra en 14.162. La siguiente resistencia se encuentra en 14.926 que es máximo de marzo de 2022.

Gráfico diario de CFD Alemania 40 con volumen y MACD (12,26,9) / Pulsa ampliar gráfico

El Ibex 35 es el que mayor momento positivo presenta

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 09/01/23

El CFD España 35 es el índice que presenta mayor momento positivo en los últimos meses y comienza afiánzandose por encima de la anterior zona de máximos y actual zona de soporte comprendida entre 8.551 y 8.468 puntos. La siguiente zona de resistencia se encuentra comprendida entre los máximos de junio y julio de 2022, 8.857 / 8.991 puntos.

Gráfico diario de CFD España 35 con MACD (12,26,9) / Pulsa ampliar gráfico

El Nasdaq 100 vuelve a rebotar desde soportes clave

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 09/01/23

El CFD US NDAQ 100 vuelve a rebotar después de encontrar apoyo en la zona de mínimos de 2022 comprendida entre 10.601 y 10.431 puntos. La recuperación deja una formación de envolvente alcista en gráfico de velas japonesas y permite que el oscilador MACD (12,26,9) active señal de compra con datos diarios. El volumen repunta y en las últimas sesiones es superior a su media de largo plazo. La primera resistencia se encuentra en los 11.422 puntos.

Gráfico diario de CFD US NDAQ 100 con MACD (12,26,9) / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 09/01/23

