Movimientos explosivos: US Small Caps, ASML, TSMC, USD/JPY, bitcoin y ethereum

Los precios de los activos financieros son una mezcla de (1) aburrimiento y (2) explosiones repentinas o movimientos extremos (distribución leptocúrtica para los estadísticos). El inversor puede descapitalizarse o morirse de aburrimiento a la espera de un movimiento o cambio de tendencia y, cuando se desespera, en un abrir y cerrar de ojos el precio ha volado.

Unos movimientos extremos que suelen producirse cuando menos se los espera y que sorprenden por su fuerza pues pillan a contrapié a alguna parte del mercado mientras que otra parte del mercado se posiciona a su favor. Una vez el precio ha recorrido una buena distancia en un abrir y cerrar de ojos, comienzan las explicaciones y las narrativas.

Recientemente estamos teniendo algunos de ellos. Les pongo algunos ejemplos ilustrativos con las narrativas o explicaciones que creo más convincentes:

US Small Cap 2000

Movimiento: en dos semanas el índice sube más de 10 puntos porcentuales y rompe la banda superior del lateral en el que llevaba inmerso más de 6 meses.

Posible explicación: llega la deseada bajada de tipos de interés y los flujos vuelven a las compañías y sectores más penalizados, el movimiento arrancó con la sorpresa positiva en el IPC de EEUU.

US Small Cap en gráfico semanal con ROC (14) extraído de Next Generation a 18/07/24

USD/JPY

Movimiento : el USD/JPY baja con intensidad y en gráfico de velas japonesas con datos mensuales nos deja una posible envolvente bajista, formación de cambio de tendencia.

Posible explicación : las autoridades japonesas han pasado a la acción y deciden defender al JPY, el momento elegido ha sido cuando el USD se depreciaba por inminente bajada de tipos de la Fed.

USD/JPY en gráfico mensual con RSI (14) extraído de Next Generation a 18/07/24

ASML y TSMC

Movimiento : ambas acciones se alejan con fuerza de máximos históricos y perfilan formaciones de cambio de tendencia con datos mensuales; ASML perfila envolvente bajista y TSMC estrella fugaz,

Posible explicación : el desplome coincide con la publicación de resultados del 2T24 donde ambas compañías han sorprendido positivamente. Los altos múltiplos de valoración, la rotación hacia compañías más infravaloradas y la escalada de tensión geopolítica que puede dificultar el negocio de los chips que pasan a convertirse en un arma estratégica, podrían ser las causas.

ASML en gráfico mensual con Estoc (14) extraído de Next Generation a 18/07/24

Bitcoin y ethereum:

Movimiento : bitcoin y ethereum rebotan con fuerza, más de 20 puntos porcentuales en dos semanas, después de aproximarse o apoyarse en la media móvil simple de 200 sesiones.

Posible explicación : las criptomonedas respetan el fondo alcista a medida que las instituciones les abren las puertas (proximidad de cotización de ETFs al contado sobre ethereum) y podrían contar con el favor de un Trump que amplía su distancia con Biden.

Bitcoin en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 18/07/24



