Microsoft antes de resultados: cotiza con descuento, tiene una fuerte salud financiera y acumula divergencias alcistas

Microsoft crece en un contexto difícil, con una fuerte salud financiera y su acción cotiza con descuento

Microsoft, con una capitalización que ronda los 1,75B de USD, es la segunda mayor compañía de EEUU y presenta resultados el 24 de enero. Son los resultados del segundo trimestre fiscal de la compañía y, en el último guidance o pronóstico publicado por la compañía el 25 de OCT22, esperaba un incremento de las ventas hasta los 53,35B de USD apoyado en sus tres líneas de negocio: Productividad y procesos empresariales, Inteligencia en la nube e Informática personal.

La media de analistas recopilada por Refinitiv espera que las ventas queden en 52,99MM de USD, un 2,40% por encima del mismo trimestre del año pasado y, aproximadamente en línea con lo que estimaba la compañía. Si se mantiene el ritmo, el año fiscal volverá a registrar un nuevo récord de ventas, manteniendo el momento positivo de los últimos años. El crecimiento en un contexto difícil es signo de fortaleza, al igual que el balance de la compañía que recibe una calificación de fuerte según Morningstar.

Tabla de valoración de Microsoft realizada por Morningstar y extraída de Plataforma Next Generation / Pulsa para ampliar

La acción de Microsoft a precios de cierre del 17de enero, según la ficha de Morningstar, presenta un Price / Fair Value o Precio / Valor Justo de 0,83x, es decir, cotiza con un descuento del 17% que es el mayor de la última década. El informe cuantitativo de Morningstar otorga una calificación de 4 etrellas, sobre un máximo de 5, a la acción señalando que está infravalorada utilizando en base al momentum, la incertidumbre y el valor justo estimado.

Microsoft rebota con volumen desde soportes y el MACD acumula divergencias alcistas

El CFD sobre la acción de Microsoft ha rebotado con contundencia después de aproximarse a la zona de mínimos del año pasado y soporte clave de mercado comprendida entre 219,175 y 213,445 USD. El impulso ha permitido que el oscilador MACD (12,26,9) repunte acompañado por divergencias alcistas. Por la parte superior la zona clave se encuentra comprendida entre 263,90 que es máximo de DIC22 y aproximación de la media móvil simple de 200 sesiones y de la directriz bajista de largo plazo que parte de máximos históricos.

En la actualidad la acción se encuentra en tierra de nadie, en torno a los 240 USD, que se encuentra en la mitad del rango citado con anterioridad. En este contexto, la balanza se podría decantar para uno de los dos lados, si los resultados que se publican el 24 de enero se desvían frente a lo esperado. El Consenso de analistas según Refinitiv, espera un Beneficio por acción (BPA) de 2,31 USD frente al BPA de 2,48 USD del mismo trimestre del año pasado.

Gráfico de CFD sobre Microsoft con Volumen y MACD (12,26,9) / Pulsa para ampliar

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 20/01/23

