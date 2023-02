Los resultados de Apple, Google y Amazon (al cierre de sesión) deciden si el Nasdaq 100 rompe resistencias

Apple, Alphabet (Google) y Amazon publican a cierre de sesión y pueden actuar de catalizador para la ruptura de niveles en Nasdaq 100

Esta noche, a cierre de mercado, presentan resultados Apple, Alphabet (Google) y Amazon, que son 3 de las 5 compañías de mayor capitalización dentro del Nasdaq 100 junto con Microsoft y NVIDIA. El peso dentro del Nasdaq 100 de las compañías citadas supera el 25% y la publicación de los resultados se antojan claves para ver si el Nasdaq 100 consigue consolidar la ruptura del máximo de diciembre y resistencia situado en 12.212 puntos.

Estimaciones de BPA (Beneficio por Acción) y Cifras de ventas para Apple, Alphabet (Google) y Amazon / Pulsa para ampliar

Las estimaciones de consenso esperan una caída en el Beneficio por Acción (BPA) para las tres compañías; siendo la más abultada en Amazon (-87,8%) debido al fuerte incremento en costes que está sufriendo. Apple podría presentar una contracción simultánea en BPA y en la cifra de ventas teniendo los múltiplos de valoración más ajustados: Precio / Valor Justo de 0,92x, cotiza con un descuento del 8%. Alphabet (Google) es la acción que cotiza con múltiplos de valoración más atractivos (Precio Valor Justo de 0,70x) y presentando una salud financiera fuerte según las calificaciones realizadas por Morningstar y que se pueden consular en nuestra plataforma Next Generation.

Calificaciones cuantitativas y ratios de valoración de Morningstar para Apple, Alphabet (Google) y Amazon / Pulsa para ampliar

Apple momento negativo en ventas y beneficios. Soportes 138,815 y 124,905 / Resistencias 148,565 / 176,145

La compañía presenta resultados de su primer trimestre fiscal que coincide con la época navideña y que supone su mayor época de ventas. El mercado espera que la cifra de ventas se contraiga un 2,22% respecto al mismo trimestre del ejercicio pasado, una caída que no se producía desde el ejercicio 2019. En términos de BPA se espera una caída del 7,6% respecto al mismo trimestre del ejercicio pasado.

El CFD sobre Apple rebota con contundencia desde 124,905 USD que es mínimo anual y se establece a un paso de la media móvil simple de 200 sesiones. La estructura de rebote que identificamos con una directriz alcista de color azul no debería sufrir mientras el precio se mantenga por encima del primer nivel de soporte situado en 138,815. Por la parte superior, la primera resistencia se encuentra en 148,565 que es máximo de NOV22.

Gráfico diario de CFD de Apple con MACD (12,26,9) / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 02/02/23

Alphabet (Google) fuerte salud financiera pero los ingresos sufren. Soportes 93,765 y 83,890 / Resistencias 101,375 / 104,815

En el anterior trimestre, los ingresos por publicidad quedaron por debajo de lo esperado, 54.480M de USD vs 56.980M de USD, aunque mejorando los del año anterior, 53.130M de USD. En YouTube los ingresos retrocedieron, desde 7.200M de USD hasta los 7.000M de USD. La esperanza está en la nube donde los ingresos aumentaron desde los 4.990M de USD hasta los 6.870M de USD. Para el trimestre actual, el consenso espera que los ingresos se estabilicen en torno a 75MM de USD.

En términos de valoración, según Morningstar, cotiza con un descuento del 30% y presenta una fuerte salud financiera.

El CFD sobre Alphabet A lleva varios meses estabilizándose dentro de un fondo bajista. El suelo es la zona comprendida entre 84,865 y 83,890. Por la parte superior, tenemos zona de resistencia entre 104,815 y 101,375. Por encima de esta zona, 104,815 / 101,375, podría contemplarse la posibilidad de que se construya un suelo que se vería confirmado si el precio supera la directriz bajista de fondo y la media móvil simple de 200 sesiones.

Gráfico diario de CFD de Alphabet (Google) con MACD (12,26,9) / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 02/02/23

Amazon crece a menor ritmo y los costes se disparan. Soportes en 91,535 y 81,430 / Resistencias en 104,830 y 121,315 USD

El Consenso de mercado espera que las ventas aumenten un 5,85% hasta los 145,45MM de USD, sin embargo, el retroceso en el BPA bajará cerca de un 90% hasta los 0,17 USD. La razón es el fuerte aumento de los costes que, tomando como ejemplo los nueve primeros meses del año, ascendieron hasta los 355,27 M de EUR, un 14% más que en el mismo periodo del año pasado. La acción cotiza con descuento del 27% según Morningstar aunque el PER podría continuar disparado si no consigue controlar la escalada de gastos.

El CFD sobre Amazon lleva varios meses estacando dentro del rango comprendido entre 81,43 que es mínimo anual y 104,86 que es uno de los huecos a la baja generados después de la anterior publicación de resultados el 27 de octubre. Para contemplar un suelo de mercado, un primer paso sería una consolidación por encima de 104,86 USD para plantearse con posterioridad la superación de la media de 200 sesiones. Mientras tanto, el fondo de mercado continúa siendo bajista si atendemos a la estructura de máximos / mínimos significativos decrecientes.

Gráfico diario de CFD de Amazon con MACD (12,26,9) / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 02/02/23

