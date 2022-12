La subida de tipos hace caer a Wall Street en medio de unas perspectivas económicas sombrías

Las acciones estadounidenses cayeron por cuarto día consecutivo tras las declaraciones de la Reserva Federal de la semana pasada, y los rendimientos de los bonos se dispararon, provocando una caída del riesgo en todo el mundo. La confianza de los inversores se deterioró ante las subidas de tipos de los bancos centrales y la debilidad de los datos económicos a pocos días de la Navidad. El rendimiento del bono a 10 años subió 11 puntos básicos, hasta el 3,59%, el nivel más alto en una semana.

Mientras que las esperanzas de reapertura de China elevaron los precios del crudo, los del gas se desplomaron después de que los países de la UE llegaran a un acuerdo para poner un tope a los precios, lo que ofrece un panorama desigual de las perspectivas de inflación en la región. Pero todos los principales índices de la UE lograron terminar al alza, junto con un eurodólar fortalecido, lo que sugiere que las condiciones económicas mejoraron algo debido a la caída de los precios tanto del petróleo como del gas en los últimos meses.

En Asia, los amplios mercados de renta variable también terminaron negativamente el lunes, aunque el gobierno chino descartó más políticas de estímulo. Parece que la recuperación económica de China está siendo un duro camino con el reciente repunte de los casos de Covid desde que se han levantado la mayoría de las medidas de contención.

El Nasdaq siguió lastrado por la subida de los tipos, mientras volvían los problemas de valoración. Los 11 sectores del S&P 500 volvieron a terminar a la baja, con los servicios de comunicación, la tecnología y el consumo discrecional a la cabeza de las pérdidas, todos entre el 1,7% y el 2%. Todas las acciones de los gigantes tecnológicos cayeron, con Apple un 2,1% y Amazon un 3,4%, y las metaplataformas un 3,8%, tres de las cuales se han enfrentado últimamente a problemas regulatorios en la UE.

Las acciones de Tesla rebotaron desde un mínimo de sesión de 145 y bajaron ligeramente hasta poco menos de 150 después de que los usuarios votaran a favor de que Elon Musk dejara de ser consejero delegado de Twitter. El precio de las acciones del fabricante de vehículos eléctricos ha estado muy relacionado con el relevo de Elon en Twitter. Además, las perspectivas de demanda de los coches de Tesla también se han debilitado en medio de los vientos en contra mundiales.

Las acciones de Disney cayeron un 4,7% al conocerse que las ventas de entradas de la última película de Avatar no alcanzaron las expectativas de taquilla. La película obtuvo 134 millones de dólares en la taquilla nacional en su fin de semana de estreno, por debajo de los entre 135 y 150 millones previstos.

El crudo subió gracias al optimismo de la reapertura de China y al plan de Biden de rellenar el SPR estadounidense, comenzando con una compra de 3 millones de barriles de crudo. Sin embargo, el rebote de los precios podría intensificar de nuevo la presión inflacionista mundial, lo que haría subir los rendimientos de los bonos y presionaría a los activos de riesgo.

Los futuros del oro siguieron cayendo debido al aumento de los rendimientos de los bonos y al reciente repunte del dólar. Pero el precio del metal logró cerrar por encima del soporte clave de 1.780, mostrando movimientos estabilizadores.

Los mercados bursátiles asiáticos abrirán a la baja en medio de un sentimiento generalizado de aversión al riesgo. Los futuros del ASX bajaron un 0,40%, los del Nikkei 225 un 0,37% y los del Hang Seng un 0,79%.

Las criptomonedas ampliaron las pérdidas, junto con el descenso de los activos de riesgo, y tanto Bitcoin como Ethereum cayeron a mínimos de finales de noviembre. El fundador de FTX, SBF, ha sido enviado de nuevo a una cárcel de Bahamas.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.