La relajación de tipos tardará en llegar: los bancos centrales decepcionan a los inversores

Michael Hewson, Londres:

Todo lo que los mercados querían para Navidad dos bancos centrales suaves o palomas, sin embargo Lagarde y Powell tenían otras ideas y lo que obtuvimos en su lugar fue un montón de halcones o mensajes duros, ya que ambos banqueros centrales expusieron los argumentos a favor de tipos más altos durante más tiempo, enviando a los mercados a una fuerte caída y los costes de endeudamiento al alza.

Konstantin Oldenburger, Frankfurt:

Las decisiones de esta semana sobre los tipos de interés no reflejan precisamente un punto de inflexión. Sí, la Fed y el BCE han reducido su ritmo de subidas de tipos. Además, ha habido señales prudentes de que nos acercamos al final del ciclo. No obstante, los inversores parecen estár decepcionados, pero la entrega de regalos de Navidad, como es bien sabido, no llega hasta el 24 de diciembre.

Jochen Stanzl, Frankfurt:

Las expectativas sobre el BCE y la Fed eran demasiado altas para cumplirse: tanto Lagarde como Powell hablaron demasiado de subidas de tipos, mientras que los operadores más alcistas sólo querían oír recortes. Los operadores deben acostumbrarse a tipos altos durante al menos un año a partir de ahora.

Luis Francisco Ruiz, Madrid:

Los bancos centrales lo tienen claro, y muchos de nosotros también: controlar la inflación es lo principal y no van a suavizar el mensaje incluso con algunas economías entrando en recesión. La razón es que los niveles de inflación son elevados y se temen efectos de segunda ronda. Mejor prevenir que curar. Los ánimos en los bonos y la bolsa se enfrían notablemente y este año nos podríamos quedar sin rally de navidad.



