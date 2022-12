La reiteración de la Fed de subir los tipos durante más tiempo hace caer a Wall Street

Las acciones estadounidenses cayeron, pero rebotaron desde los mínimos de la sesión, después de que la Reserva Federal subiera los tipos de interés en 50 puntos básicos, situando el tipo de los fondos en el 4,25%-4,5%, el más alto registrado en diciembre de 2007. Es también la medida monetaria de endurecimiento más agresiva en 4 décadas. La Reserva Federal subió los tipos de interés 7 veces seguidas, 425 puntos básicos en total este año, para combatir la disparada inflación, que llegó al 7% en noviembre. La Fed reiteró que esperaba que el ciclo de subidas de tipos se mantuviera al alza durante más tiempo, con una tasa de interés del 5,1% en 2023, superior al 4,9% previsto anteriormente, según el gráfico de puntos de la Fed. Y no se espera una bajada de tipos hasta 2024. La Fed mantiene su tono de hawkish, pero se ha suavizado ligeramente con respecto a las reuniones anteriores, ya que el presidente Powell dijo que la velocidad de las subidas de tipos ya no es un tema central, ya que el comité se centrará más en cuánto tiempo se mantendrá la política restrictiva.

Los mercados parecen bastante relajados ante la decisión de la Reserva Federal, ya que el indicador del miedo VIX bajó un 5% hasta situarse justo por encima de 21. En particular, el rendimiento de los bonos a 10 años cayó más que el rendimiento de los bonos a 2 años, lo que sugiere que los mercados de futuros de bonos siguieron valorando una ralentización del crecimiento económico y un aumento de los intereses o un riesgo de recesión.

Los tres índices de referencia estadounidenses retrocedieron y terminaron por debajo de los recientes niveles de resistencia, con el S&P 500 cerrando justo por debajo de los 4.000 puntos ayer. Diez de los once sectores del S&P 500 terminaron a la baja, con el sector financiero y el de materiales a la cabeza de las pérdidas, ambos con caídas superiores al 1%. El sector sanitario obtuvo mejores resultados y subió un 0,1%. La mayoría de las grandes tecnológicas bajaron, con Apple cayendo un 1,6% y Tesla cediendo un 2,6% hasta un nuevo mínimo anual. Las metaplataformas siguieron obteniendo mejores resultados, con una subida del 1,2%.

El dólar estadounidense siguió cayendo frente a las demás divisas del G-10 tras un nuevo descenso de los rendimientos de los bonos estadounidenses a largo plazo. Como el índice del dólar tiende a seguir los movimientos de los rendimientos de los bonos a 10 años este año o el dólar es más un reflejo de las perspectivas de crecimiento económico.

Los futuros del oro retrocedieron ligeramente, ya que el rendimiento de los bonos a corto plazo subió tras la declaración de la Fed de subir los tipos a largo plazo. El precio del metal precioso es más sensible al rendimiento de los bonos a 2 años. El miércoles se disparó por encima de 1.820 tras los datos del IPC y el nivel de soporte clave se mantuvo en 1.800.

Los precios del crudo siguieron subiendo por tercer día consecutivo, ya que la Fed considera que la inflación se mantiene elevada, lo que eleva los precios de las materias primas relacionadas con los precios al consumo. El optimismo de la reapertura de China también ha seguido impulsando la subida del petróleo a pesar de la rebaja de las perspectivas de la demanda por parte de la OPEP.

El IPC de noviembre en el Reino Unido fue del 10,7%, ligeramente inferior al 11,1% del mes anterior, debido al enfriamiento de los precios de los combustibles. Pero los precios de los servicios domésticos, como la electricidad y el gas, se mantuvieron elevados. Ahora se espera que el Banco de Inglaterra reduzca su subida de tipos a 50 puntos básicos, situando el tipo de interés en el 3,5% el viernes.

China instó a los bancos a comprar bonos en medio de un rápido rescate de bonos por parte de los inversores minoristas, ya que la gente está tratando de sacar dinero de la renta fija y cambiar los fondos a activos de mayor riesgo, como la renta variable en medio del optimismo de la reapertura, donde el índice Hang Seng saltó alrededor de un 35% desde sus mínimos de noviembre.

Las criptomonedas se estabilizan en los máximos recientes, pero se alejan de los máximos del día, con Bitcoin manteniéndose justo por debajo de 18.000 y Ethereum justo por encima de 1.300. Binance ha recuperado las retiradas tras la paralización durante un día de una stablecoin. Su consejero delegado, Changpeng Zhao, espera un camino lleno de baches para las criptoempresas. Al ex CEO de FTX se le denegó la libertad bajo fianza en una vista judicial en Bahamas.

Los mercados bursátiles asiáticos abrirán mixtos. Los futuros del ASX bajaron un 0,79%, los del Nikkei 225 cayeron un 0,68% y los del índice Hang Seng subieron un 0,13%.



