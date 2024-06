La inflación (IPC en Europa y PCE en EEUU) decide el cierre de semestre

Viernes de cierre semestral y datos de inflación

Este viernes es cierre de semestre y se produce el rebalanceo de fondos de inversión que podría generar algo de ruido intradiario. A la vez, se publican los de datos de inflación para los que el consenso de mercado espera una moderada caída.

En Europa, tres de los cuatro grandes países de la zona euro publican el IPC flash de JUN24: Francia a las 8:45h (+2,2% vs 2,3% de mes anterior), España a las 09:00h (+3,4% vs 3,6%) e Italia a las 11:00h (+1,0% vs 0,8%).

En EEUU se publica el PCE de MAY24 a las 14:30h que es el indicador de la Fed para medir la inflación. El consenso espera que el PCE subyacente y general bajen un 0,2% y un 0,1% respectivamente hasta situarse ambos en el 2,6% interanual.

El consenso no espera sustos

Si se cumplen las estimaciones de consenso, los datos de inflación serían positivos y concederían margen a que el BCE y la Fed pudiesen bajar tipos de interés y ayudar a impulsar la actividad económica que se está resintiendo recientemente en ambas zonas si atendemos a la acumulación de sorpresas negativas en las referencias macro.

Una posibilidad que parece descontada por el mercado si atendemos a los bajos niveles de variación que se descuentan de la volatilidad implícita de las opciones. Según la calculadora de volatilidad de CME para el viernes se espera un rango de variación de unos 52 puntos que está en línea con la media de las últimas 21 sesiones.

US SPX 500 en gráfico diario con ATR (21) extraído de Next Generation a 27/06/24

El riesgo está en una sorpresa al alza

En este contexto, podría considerarse inesperado y una sorpresa negativa que los datos de inflación no retrocedan. Una circunstancia que complicaría la vida a los bancos centrales pues dificultaría las ansiadas y descontadas bajadas de tipos:

El mercado descuenta que el BCE (próxima reunión el 18 de julio) baje 25 puntos básicos en septiembre y otros 25 puntos básicos en diciembre hasta acabar 2024 en el 3,75%.

Para la Fed (próxima reunión el 31 de julio), el mercado descuenta que baje también 25 puntos básicos en septiembre y otros 25 puntos básicos en diciembre hasta acabar 2024 en el 5,00%.

En este caso, la volatilidad podría hacer acto de presencia en los mercados de bonos y de acciones pues la capacidad para ayudar la economía por parte de los bancos centrales se vería mermada.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 27/06/24



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.