La inflación como oportunidad: ¿qué activos podrían beneficiarse de la subida de precios?

El aumento de la inflación puede asustar a los mercados, pero también puede ser una oportunidad para que los inversores busquen activos que puedan rendir bien en un entorno inflacionista.

Los precios al consumo subieron a un ritmo anual del 8,5% en Estados Unidos en marzo, ya que la guerra entre Rusia y Ucrania, entre otros factores, hizo subir los precios del petróleo y otras materias primas. El aumento de los precios fue el séptimo incremento mensual consecutivo de la tasa anual y la mayor inflación en Estados Unidos en más de 40 años. El panorama es el mismo en Europa y Alemania. La inflación en este país también está en su nivel más alto en 40 años.

Las materias primas, las grandes ganadoras de la crisis

Las materias primas registraron su mejor trimestre en más de 30 años, beneficiándose de la inflación, así como la guerra entre Rusia y Ucrania se sumó al repunte.

Rusia y Ucrania son grandes exportadores de energía y cereales. Rusia es también el mayor exportador mundial de fertilizantes. Sin señales de que el conflicto vaya a remitir, los agricultores ucranianos tienen dificultades para plantar la cosecha de primavera. El suministro de grano ruso también se ha visto afectado por las sanciones y las interrupciones de la cadena de suministro.

El fondo Invesco DB Agriculture, por ejemplo, sigue la evolución de los respectivos contratos de futuros sobre materias primas agrícolas. El rendimiento de los últimos dos años es impresionante.

Básicamente, existe una amplia gama de productos entre los que los inversores de ETF pueden elegir para seguir diferentes temas en las bolsas. Más de 150 fondos de inversión y ETFs cubren el sector. Desgraciadamente, esto también significa que hay que tener cuidado. En resumen, es importante entender qué productos tiene el fondo/ETF y cuál es su estrategia.

Normalmente, los ETFs siguen el precio de materias primas individuales, como el SPDR Gold Shares ETF (GLD) o el Invesco DB Gold Fund (DGL), que siguen puntos de referencia ligeramente diferentes. Asimismo, hay ETF que siguen grupos de materias primas, como el Invesco DB Base Metals (DBB), o todo el sector, como el iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Así, un inversor puede elegir entre diferentes productos con distintos contenidos.

Fuente: Plataforma CMC Markets, gráfico diario, 12.05.22

Los bancos centrales quieren luchar contra la inflación

La situación y las declaraciones de los bancos centrales, especialmente de la FED, también son claras, por lo que es probable que veamos tipos de interés progresivamente más altos en los próximos años. En consecuencia, el mercado alcista de 40 años de la deuda pública estadounidense puede haber llegado a su fin. En cuanto a la renta fija, esto significa que los inversores tendrán que ser más creativos y tácticos.

Los inversores -desde los fondos de pensiones hasta inversores minoristas- están buscando los denominados activos que producen inflación, como la energía, los materiales, los industriales, los financieros, los bonos basura o las materias primas. Estas clases de activos pueden ofrecer oportunidades para hacer frente al aumento de la inflación. Así pues, la inflación no es sólo un riesgo para los mercados, sino que también puede verse en cierta medida como una oportunidad.

Una posible recesión es también un tema muy discutido que podría resultar del aumento de la inflación. Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que es prácticamente imposible encontrar pruebas sólidas de que estemos al borde de una recesión, por lo que las carteras de los inversores deberían seguir estructuradas para un crecimiento nominal más fuerte de lo esperado.

Los TIPS (bonos protegidos contra la inflación, por sus siglas en inglés) se han convertido repentinamente en centro de atención de los inversores, ya que el aumento de la inflación hace que los bonos convencionales sean vulnerables a la caída de los precios. Pero incluso estos productos no son garantía de que las expectativas de inflación se materialicen realmente como se supone actualmente... Así lo demuestra el descenso de los precios en los últimos meses.

iShares TIPS Bonds ETF

Fuente: Plataforma CMC Markets, gráfico semanal, 12.05.22

Así pues, el mensaje para los inversores no es que vendan todos los valores tecnológicos y compren materias primas, o que vendan los fondos de bonos tradicionales y busquen ETF de renta fija. Más bien, la pregunta que hay que hacerse es: ¿Tienen algo en su cartera que esté orientado a este entorno cambiante? ¿Se han enfriado lo suficiente las acciones tecnológicas tras su fuerte subida? ¿Qué empresas siguen creciendo según las previsiones y, por tanto, pueden superar la inflación? También hay que tener en cuenta las materias primas, ya que la mayoría de ellas han subido un 100% o más en los últimos 12 meses, antes de que la corriente principal se diera cuenta de esta tendencia. Por lo tanto, hay que tener en cuenta los retrocesos y las correcciones, ya que el mercado de valores rara vez es un camino de ida.



