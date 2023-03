Grifols a un paso de soporte clave, con sobreventa, alto volumen y el mayor descuento de la década

La incertidumbre en torno a la dirección provoca que la acción cotice con el mayor descuento de la última década

Grifols pierde cerca de 40 puntos porcentuales en las últimas 4 semanas y se aproxima a los mínimos anuales de 2022. La dimisión de Steven Mayer como CEO pasa una alta factura a las acciones de la empresa.

De hecho, la acción de Grifols según la ficha cuantitativa realizadas por Morningstar recibe la calificación máxima de 5 estrellas que se construye con criterios de incertidumbre, salud financiera y valoración. De hecho, la ratio de Precio sobre Valor Justo o Fair Value es de 0,54x: cotiza con un descuento del 46% que es el más elevado de la última década.

Ficha cuantitativa de Grifols realizada por Morningstar y extraída de plataforma Next Generation de CMC Markets a 15/03/23

El CFD sobre Grifols se aproxima a soporte clave con sobreventa y volumen repuntando

El CFD sobre la acción de Grifols encadena 4 semanas consecutivas de caídas después de establecer un máximo anual en 14,985. La caída acumulada es amplia y provoca que el oscilador Estocástico con datos semanales se adentre en zona de sobreventa. El precio se aproxima al mínimo de 2022 y soporte clave de mercado situado en 7,823 EUR. Mientras tanto el volumen de contratación repunta, señalando que, pese a las caídas, el interés por la acción no desaparece.

Gráfico semanal de CFD sobre Grifols con volumen y oscilador Estocástico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 17/03/23

