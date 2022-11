Grenergy renovables: se suma a la burbuja de las renovables

La empresa de energía renovable lleva una revalorización de un 8% en el año. Los analistas del Banco Santander el día 13 de octubre elevaron su estimación de precio objetivo de 35,5€ a 36,3€; esto supone un potencial de un 13% desde donde cotizan actualmente las acciones. Nos preguntamos aquí si ese precio objetivo podría ajustarse a la realidad o no.

Análisis fundamental de Grenergy

Veremos la parte fundamental con un modelo ‘DCF’ y la parte técnica con un gráfico.

Fuente: Morningstar

Lo primero que destaca de esta tabla es el crecimiento en los ingresos que ha tenido esta empresa desde 2014. Grenergy ha podido crecer sus ingresos a un ritmo del 60% compuesto anual. Es obvio que este crecimiento no lo podrá mantener indefinidamente, pero se ve que esta empresa está en una fase de fuerte crecimiento. En cuanto al apalancamiento de la empresa, tiene unos activos totales a 30 de junio de 2022 de 795.846.000 de euros y un patrimonio neto de 232.745.000 de euros. Si dividimos estas cantidades obtenemos 3,42. Esto significa que tiene en activos 3,42 veces su patrimonio. Mientras no existe el número ideal para esta ratio, un valor por encima de 3 puede ser perjudicial para la empresa. Aquí es ligeramente superior a ese valor. En cuanto al margen operativo, ha mejorado desde 2014 hasta el 42% en 2021. Esto es un margen operativo muy alto, algo que debemos tener en cuenta a la hora de hacer nuestro ‘DCF’.

Ahora debemos estimar cuánto van a crecer los ingresos durante los próximos cinco años. Vamos a estimar que los ingresos crecerán un 12% durante los próximo cinco años, que es el crecimiento entre 2020 y 2021. Esto significa que estaríamos hablando de unos ingresos de 145 millones en 2016. También vamos a asumir que esta empresa podrá mantener un margen operativo del 27% durante los próximos cinco años. El 27% es la media del margen operativo de los últimos cuatro años. Si esto fuera así, tendríamos unos beneficios operativos de 39 millones de euros en 2026.

Si descontamos esos flujos al ‘WACC’ o la tasa del coste del capital medio ponderado, que en caso de Grenergy es del 10%, obtenemos un valor de 117 millones de euros. Ahora tenemos que añadir el valor terminal. El valor terminal es el valor de la empresa después de la fase de crecimiento, o después de los cinco años que estamos calculando. El valor terminal es de 500 millones. Si sumamos esto a los 117 millones obtenemos un total de 618 millones, redondeando. Este es el valor intrínseco de la empresa. Este valor lo tenemos que dividir entre el número total de acciones, 30 millones. Así obtenemos un valor intrínseco por acción de 20,60€. Actualmente la acciones de Grenergy están cotizando a 32€, sobrevaloradas según nuestro modelo ‘DCF’.

Fuente: CMC Markets – Next Generation

Análisis técnico de Grenergy

El plano técnico tampoco es mucho mejor que el fundamental. El precio está entre dos niveles, 26€ y 32€, niveles que han servido de soporte y resistencia en anteriores ocasiones. Otro nivel a vigilar es el de los 40€, que también ha servido de resistencia. En cuanto a los indicadores, vemos la media móvil de 50 días en rosa que está ligeramente por debajo del precio. Esto indica que el ‘momentum’ es alcista a largo plazo. El MACD ha roto la tendencia bajista y ha formado una alcista, una buena señal. Sin embargo, el ROC de 10 días tiene pendiente negativa, aunque está por encima de 0, indicando un ‘momentum’ positivo. El último indicador, el RSI de 14 días se encuentra en una tendencia alcista y por encima del 50%, también indicando un ‘momentum’ positivo. En definitiva, no vemos una tenencia clara en este gráfico.

Alfredo Pardo – Sales Executive



