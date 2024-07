Fed: tipos en el 5,50% y bajada en septiembre, ¿de 25 o de 50 puntos básicos?

Tipos sin cambios en el 5,50%

La Reserva Federal publica a las 20:00h la decisión de tipos de interés del último Comité de política monetaria del año (FOMC, Federal Open Market Committee). Según los mercados de futuros sobre Fed Funds, la probabilidad de que los tipos de interés se mantengan en el 5,50% es muy alta, del 95,9%.

El foco de atención estará en la intervención verbal, en la rueda de prensa de Jerome Powell a las 20:30h. En este caso, el presidente de la Fed podría dejar la puerta abierta a una próxima bajada de tipos de interés y confirmar el tono dovish o suave que empleó en sus recientes comparecencias frente al Senado y el Congreso.

Primera bajada de tipos en septiembre, sin senda de recortes

El mercado de futuros sobre Fed Funds descuenta con un 87,4% de probabilidad que en la próxima reunión del 18 de septiembre los tipos de interés bajarán 25 puntos básicos hasta el 5,25%. El resto de la probabilidad, el 12,6%, iría hacia una bajada de 50 puntos básicos hasta el 5,00%.

La bajada de tipos de interés parece inminente si atendemos a los mercados de futuros, aunque Jerome Powell evitará pronunciarse sobre una senda de recortes de tipos de interés que implique bajadas de tipos de interés en la reunión del 7 de noviembre justo antes de las elecciones electorales.

El ritmo de la bajada de tipos lo marcará el mercado laboral

La acumulación de sorpresas económicas negativas ha sido la tónica en los últimos tres meses donde el Índice de sorpresas de Citigroup ha perdido más de 60 puntos y se sitúa en los niveles más bajos desde AGO22. De forma paralela, los datos de inflación han sorprendido positivamente bajando más de lo esperado. La combinación favorece una bajada de tipos de interés.

El ritmo de la bajada de tipos de interés lo marcará el mercado laboral, sin deterioro significativo en este frente, será difícil que la Fed baje tipos de interés con más intensidad y se decante por un recorte de 50 pb en septiembre. En este sentido, el viernes se publicará el informe laboral de julio a las 14:30h y existe ciertos signos de ralentización, aunque las JOLTs que se publicaron ayer sorprendieron positivamente.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.