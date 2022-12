Fed: subida de +0,50% y Powell decide si baja los ánimos al mercado

La probabilidad es de subida de 50 puntos básicos hasta el 4,50%

La Reserva Federal publicará a las 20:00h el comunicado del último comité de política monetaria del año (FOMC, Federal Open Market Committee). Los mercados de futuros sobre Fed Funds descuentan con una probabilidad elevada, del 81,8%, que el banco central subirá los tipos 50 puntos básicos hasta el 4,50% y, con un 18,2% que suba 75 puntos básicos hasta el 4,75%. El mercado se ha decantado por una subida de 50 puntos básicos después de que ayer se publicasen los datos de IPC de noviembre: +7,1% general y +6,1% subyacente respecto al +7,7% y +6,3% respectivamente del mes anterior.

Tipo descontando por los futuros sobre Fed Funds y Promedio de previsiones de miembros del FOMC según estimaciones de SEP22 / Pulsa para ampliar

Las previsiones económicas aportarán visión de hasta donde puede llegar la subida de tipos

Es FOMC del último mes del trimestre y trae consigo también las previsiones económicas de la Fed. Las últimas previsiones realizadas en septiembre para las principales variables son las siguientes:

Tipos de interés: 2023 (+4,6%), 2024 (+3,9%), 2025 (+2,9%) y Largo plazo (+2,5%)

PIB (real): 2022 (+0,2%), 2023 (+1,2%), 2024 (+1,7%), 2025 (+1,8%) y Largo plazo (+1,8%)

Tasa desempleo: 2022 (+3,8%), 2023 (+4,4%), 2024 (+4,4%), 2025 (+4,3%) y Largo plazo (+4,0%)

Inflación general (PCE): 2022 (+5,4%), 2023 (+2,8%), 2024 (+2,3%), 2025 (+2,0%) y Largo plazo (+2,0%)

A destacar de las nuevas previsiones será el famoso diagrama de puntos para saber si los miembros del FOMC mantienen la senda de tipos de interés que implicaría que se alcanzase el 5,0% en el primer trimestre del año que viene. Es probablemente el punto de máxima tensión pues, la probabilidad de llegar al 5,00% ha bajado de forma notable después de que la inflación de noviembre bajase más de lo esperado.

Jerome Powell podría mantener el tono tensionador, duro o hawkish

La Fed, en sus previsiones, tiene claro que la inflación va a ceder, sin embargo, queda por ver el ritmo, y para ello es clave que no existan efectos de segunda ronda. El foco cada vez apunta más hacia (1) la fuerza de la economía y (2) de la remuneración a los trabajadores. Por el momento, los datos más recientes e importantes en este aspecto: ISM de servicios de NOV22 e Informe laboral de NOV22 apuntan a una economía que se encuentra en expansión, creando mayor empleo y remunerando a los trabajadores por encima de lo esperado. En este contexto, y con una inflación todavía lejos de objetivo, lo más normal es que Jerome Powell mantenga el tono tensionador, duro o hawkish.

La ruptura de resistencias en bolsas, bonos y EUR/USD dependerá del tono de Jerome Powell

La consolidación o posible ruptura de resistencias en bonos, bolsa y EUR/USD dependerá en gran medida de la preocupación que Jerome Powell exprese por los actuales niveles de inflación y por los efectos de segunda ronda.

El CFD sobre el Nasdaq 100 recibe a la Fed probando la parte alta del rango en el que lleva inmerso más de un mes y que se encuentra en 12.124 puntos. Soporte en 11.447 y siguiente resistencia en 12.889.

Gráfico diario de CFD sobre Nasdaq 100 con volumen y MACD (12,26,9) / Pulsa ampliar gráfico

El CFD sobre las Notas a 10 años pone a prueba el máximo del mes actual establecido en 114,945. Por la parte superior, el siguiente nivel de resistencia se encuentra en 116,890 que es aproximación de la media móvil simple de 200 sesiones y de la directriz bajista de largo plazo. El primer nivel de soporte se sitúa en 113,389.

Gráfico diario de CFD sobre Notas a 10 años con MACD (12,26,9) / Pulsa ampliar gráfico

El CFD sobre EUR/USD supera el máximo mensual y resistencia establecido en 1,0594. El primer nivel de soporte se encuentra en 1,0443 y, la siguiente resistencia está en 1,0786 que son niveles no vistos desde mayo.

Gráfico diario de CFD sobre EUR/USD con Estocástico (14) / Pulsa ampliar gráfico

