Fed: o sube tipos ahora o podría tenerlo difícil en julio

El mercado no descarta otra subida de +25 pb hasta el 5,50% por la fortaleza del mercado laboral en EEUU y de la inflación subyacente

La última reacción de los mercados a la subida de 25 puntos básicos (pb) de la Reserva Federal fue relativamente positiva.

Hubo pocas sorpresas, con un cambio en el comunicado que supuso la eliminación de que se producirían más subidas de tipos, en una señal que apuntaba a que el banco central de EEUU estaba cerca de poner fin al ciclo de subidas de tipos de interés.

A pesar de esta posible señal de pausa, los rendimientos a 2 años de los bonos de EEUU han subido con fuerza desde la anterior reunión: +60 pb hasta el 4,60% actual. Un repunte de tipos que podría achacarse a la resiliencia del mercado laboral y de la inflación subyacente.

Declaraciones recientes de algunos miembros de la Reserva Federal sugieren que existen posturas divergentes sobre cómo actuar a continuación, con una ligera tendencia a señalar que la Fed pausa en esta reunión y que se podrían volver a subir +25 pb (hasta el +5,50%) en la reunión de 26 de julio.

El mercado laboral en EEUU sigue mostrando fortaleza y los salarios crecen por encima del IPC general, lo que podría preocupar a algunos miembros del FOMC (Comité de política monetaria de la Reserva Federal) el mensaje de contención

Algunos miembros del FOMC podrían estar preocupados por el mensaje que podrían interpretar los mercados si pausan los tipos de interés con el mercado laboral fuerte y los salarios creciendo por encima del IPC General, más aún cuando la Reserva Federal de Australia y el Banco de Canadá subieron tipos de forma inesperada la semana pasada.

Las declaraciones previas al periodo de bloqueo convierten a la Fed en un rehén de las expectativas en un contexto de subidas generalizadas

Tanto el presidente de la Fed, Jerome Powell, como el vicepresidente, Philip Jefferson, se inclinaron por una pausa en comentarios realizados justo antes del periodo de bloqueo, convirtiendo a la Fed en un rehén de las expectativas, mientras que el consenso de mercado señala que el BCE subirá los tipos esta semana y el Banco de Inglaterra también lo hará la semana que viene.

La situación supone un problema para la Reserva Federal debido a que, si mantiene los tipos de interés, podría ser la excepción dentro de la dinámica de subida del resto de bancos centrales. No obstante, cada vez parece haber más indicios de que podríamos asistir a un pausa y el foco reside en el mensaje que se envíe a los mercados.

Si el mensaje que se quiere enviar es que habrá otra subida en julio, entonces, ¿por qué esperar cuando los únicos datos importantes que se van a publicar serán otro IPC y otro informe laboral?

Aunque la inflación general se pueda aproximar al 3%, las previsiones para la tasa subyacente permanecen estables en torno a los 5 puntos porcentuales en términos trimestrales, lo que supone un reto adicional para la Fed cuando actualice sus proyecciones económicas y su gráfico de puntos.

En la actualidad, la Reserva Federal espera que el desempleo aumente hasta el 4,5% en media en el último trimestre del año. ¿Es esta proyección creíble si actualmente la tasa de desempleo se encuentra en el 3,7% y la Fed espera que el PCE subyacente acabe en el +3,6% interanual? La mediana de crecimiento para el PIB se sitúa en el +0,4% para 2023.

¿Estará mejor la economía en julio que en la actualidad?

A medida que los mercados analizan las nuevas previsiones económicas de la Fed, la pregunta clave es: ¿estará mejor la economía de EEUU en julio que en la actualidad? Si la respuesta es negativa, entonces, podría ser mejor subir tipos de interés ahora que postponerlo otras cinco semanas, especialmente si ha vinculado sus decisiones futuras a la evolución de los datos o “data dependant”.

