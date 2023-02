Confianza Consumidor EEUU (viernes a 16:00h) es dato de alto impacto. El foco está en las expectativas de inflación y no en el índice de sentimiento. Posible impacto en bolsas y bonos. Lea el informe

La sensibilidad en torno a la inflación continúa siendo elevada y el próximo foco está en las expectativas de inflación de los consumidores de EEUU

Jerome Powell ha bajado un punto la dureza de su discurso en su última intervención. Utiliza el termino desinflación en repetidas ocasiones, aunque no da por finalizada la lucha contra la inflación, y se cubre las espaldas vinculando el ritmo y los niveles de las subidas de tipos de interés a la fortaleza del mercado laboral. Aunque la tendencia de la inflación sea a la baja, el riesgo de cola de futuros repuntes aumenta con fuerza con una economía como la de EEUU en pleno empleo. El informe laboral de enero 2023 dejó una tasa de desempleo en el +3,4%, en mínimos de siglo, y una creación de 517.000 puestos de trabajo, muy por encima de la media y similar a las vividas cuando la economía volvía a abrirse tras la pandemia.

A las 16:00h del viernes se publicará el dato preliminar de FEB23 de la Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de EEUU que es considerado de alto impacto en las agendas económicas. Para el índice de sentimiento se espera un repunte moderado, hasta los 65,0 puntos, desde los 64,9 puntos con el que cerró el mes de enero.

Dentro de la encuesta, también se publican las expectativas de inflación de los consumidores a 1 y 5 años vista. Unos datos que han quitado protagonismo al índice de sentimiento y generan más volatilidad en el mercado. Según Trading Economics, el mercado espera que las expectativas de inflación continúen moderándose: bajada desde el +3,9% interanual hasta el +3,8% para las expectativas a 5 años y desde el +2,9% hasta el +2,8% para las expectativas de a 1 año.

Confianza consumidor Universidad de Michigan EEUU (esc. izqda.) y Expectativas de inflación a 5 años (esc. dcha. Invertida)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Universidad de Michigan

Posible impacto en el mercado

Un dato fuerte (expectativas de inflación y sentimiento superior a lo esperado por el consenso) puede alimentar temores a la inflación e impactar negativamente en el precio de los bonos y bolsas. Una dinámica similar a la que vivimos el viernes pasado con el dato de empleo.

Un dato débil (expectativas de inflación y sentimiento inferior a lo esperado por el consenso) podría favorecer subidas del precio de los bonos y bolsas. Una situación paradójica en las bolsas que temen más a las subidas de tipos de interés y a la inflación que a una posible desaceleración económica.

El giro a la baja en las Notas a 10 años se frena en la directriz alcista que parte de mínimos de 2022

El CFD sobre las Notas a 10 años, US T-Note 10 YR, se ha girado con dureza a la baja después del fuerte dato de empleo del viernes pasado, perdiendo el soporte situado en 114,760 y que ahora pasa a convertirse en resistencia. El precio ha encontrado apoyo en la siguiente referencia técnica que es la directriz alcista que parte de mínimos de 2022 y, el dato de Confianza del consumidor puede decantar la balanza.

Gráfico diario de CFD sobre Notas a 10 años y MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 08/02/23

El S&P 500 está oscilando en torno al máximo de DIC22

El CFD sobre el S&P 500 se ha dedicado a oscilar en torno al máximo de DIC22 y resistencia situado en 4.141 puntos. Lo positivo para los alcistas y una posible ruptura de niveles es que las subidas recientes vienen respaldadas por un aumento en el volumen. Lo negativo es que la sobrecompra es abultada y que se acumulan divergencias bajistas en los osciladores de precios. Los niveles de muy corto plazo son el máximo anual situado en 4.195 y el mínimo de esta semana situado en 4.087. El dato de Confianza del consumidor podría decantar la balanza.

Gráfico diario de CFD sobre S&P 500 con volumen y oscilador Estocástico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 08/02/23

¿Quiere probar su idea de trading inmediatamente en un gráfico en tiempo real? Aproveche la oportunidad ahora en nuestra innovadora plataforma de trading con una cuenta de demostración gratuita y sin riesgo. Abra una cuenta demo ahora Aquí podrá ver la horquilla, la garantía, la información si el producto también puede ser negociado en corto y el horario de negociación para nuestros más populares CFDs sobre índices como Alemania 40, US 30, US NDAQ 100 y US SPX 500. Producto Horquilla Garantía* Corto?** Horario de negociación España 35 1 20:1 ✓ Lun-Vie 08:00-20:00 Alemania 40 1 20:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00

Descanso 23:00-00:00/02:00-02:15 US 30 1,6 20:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00

Descanso 23:00-00:00 US NDAQ 100 1,0 20:1 ✓ Dom-Vie 00:00-23:00 US SPX 500 5,0 20:1 ✓ Dom-Vie 00:00-23:00 * La garantía o el apalancamiento que es lo mismo amplifica las ganancias y las pérdidas por igual.

**Tenga en cuenta que podemos limitar su capacidad de ir al alza o la baja a nuestra discreción.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.