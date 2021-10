EURUSD a la espera del Banco Central Europeo

No se espera gran cosa del evento del BCE de hoy. Como comentamos en el vídeo de hoy en nuestro canal de Youtube (Análisis de Forex: comportamiento del EUR/USD a la espera del BCE | CMC TV Actualidad), los inversores esperan que la presidenta del BCE Christine Lagarde se mantenga firme en cuanto a las expectativas de inflación. Afirma que la inflación actual, que ha llegado a máximos de hace 13 años en la UE, es transitoria. Ahora mismo el mercado espera una subida del 0.10% en la tasa de depósito para finales del 2022. Sin embargo, el BCE no está satisfecho con estas expectativas ya que no espera subir los tipos en 2022. En estos momentos se ve una batalla entre los mercados, que esperan que la inflación no sea transitoria, y el BCE que espera que lo sea.

El economista jefe del BCE, Philip Lane, considera que los mercados se están precipitando en asumir que los tipos subirán en 2022. El propio BCE afirma que no subirá los tipos hasta que la inflación llegue al 2% en el medio plazo.

La economía de la euro zona está pasando por un momento delicado con los cuellos de botella en la cadena de suministro que han creado escasez en todo tipo de productos y el precio de la energía en máximos históricos. A pesar de esto, los mercados están descontando una subida de tipos para finales de 2022.

Algo importante que analizan los expertos para ver si la inflación es transitoria o no es el crecimiento de los salarios. El crecimiento de los salarios en la zona euro creció sólo un 0,40% en el segundo trimestre de 2021. Esto añade más peso sobre la tesis de que la inflación es transitoria.

Parece que existe una división entre los miembros del comité del BCE. En su última reunión, algunos de los miembros se quejaron de que se estaba subestimando la inflación y querían una reducción del PEPP más grande de lo que se acordó. Sin embargo, los miembros con una posición más ‘dovish’ argumentan que los elevados precios de la energía se traducirán a niveles de consumo privado menor y así atrasará la recuperación económica de la eurozona.

Lo más probable es que el BCE se decante por una retórica más ‘dovish’ para evitar que las condiciones financieras empeoren ahora que estamos viendo una ralentización de la economía euro.

Si el banco central continúa afirmando que la inflación es transitoria, podríamos ver el cruce EUR/USD en niveles muy por debajo de los que estamos viendo ahora. Sin embargo, si cambia de opinión, algo improbable, y dice que la inflación es más permanente de lo que se pensaba inicialmente, podríamos ver el EUR/USD en niveles muy superiores a los de ahora. Vamos a analizar el gráfico para saber cómo se está comportando el EUR/USD ahora mismo.

Fuente: CMC Markets Next Generation

El EUR/USD lleva en una tendencia bajista desde principios de septiembre que nos ha llevado a una ruptura por debajo del soporte de los 1,1640. Este nivel ha servido de resistencia el 21 de octubre y ahora cotizamos por debajo de este nivel. También se ha formado una cuña con una divergencia alcista en el ROC(10) que rompió al alza llegando al mencionado nivel. Ahora vemos una tendencia bajista en el ROC(10) y una pendiente negativa, indicando que la tendencia a corto plazo es a la baja. Estos últimos dos días hemos visto como el precio se ha consolidado entre 1,1585 y 1,1626 a la espera de la reunión del BCE de hoy. Una posible forma de operar es posicionarnos en corto a estos niveles confiando que la resistencia de 1,1640 se mantendrá en el futuro con un stop-loss por encima de ese nivel y un take-profit por debajo de 1,1524. Otra forma podría ser esperar a una ruptura de esta consolidación que llevamos viendo durante los últimos dos días y posicionarnos a favor de la ruptura con un stop-loss al lado contrario de la ruptura y un take-profit por encima de 1,1640 si es una ruptura alcista. Si fuera una ruptura bajista, podríamos poner un take-profit en 1,1524, mínimo del 12 de octubre 2021.

Alfredo Pardo - Sales Executive



