Empleo en EEUU (V-14:30h): el S&P 500 en subida libre con el mercado laboral perdiendo fuerza

Dato clave en momento delicado

Primer viernes de mes y cita macro de alto impacto: el informe laboral de EEUU se publica a las 14:30h. Una desviación acusada del dato respecto a lo esperado tiene la capacidad para acentuar tendencias o provocar giros a corto plazo en las grandes referencias en diferentes categorías de activos.

Un dato que se publica en un momento delicado pues algunas de las recientes referencias económicas están sorprendiendo negativamente y hay dudas sobre la salud de la economía.

El consenso espera un mercado laboral sólido pero perdiendo fuerza

El consenso recopilado por Trading Economics espera una creación de 185.000 puestos de trabajo (NFP), que la tasa de desempleo se mantenga en el 3,9% y que los ingresos laborales por hora crezcan al 3,9% en términos interanuales.

Las estimaciones de consenso apuntan a un informe laboral sólido: se sigue creando empleo, la tasa de desempleo es compatible con el pleno empleo y los ingresos laborales aumentan a un ritmo alto.

Número de puestos de trabajo ofertados (rojo) y Número de personas desempleadas (azul) en miles

Fuente: gráfico de la FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis, construido con datos de la Bureau of Labor Statistics (BLS).

Sin embargo, estamos asistiendo a una pérdida de fuerza o de momento. Las ofertas de trabajo publicadas se han ido contrayendo con fuerza en los últimos meses a medida que aumenta el número de desempleados y las peticiones semanales de subsidios por desempleo.

Niveles de precios en principales referencias

El US SPX 500 rebota desde los 5.191 puntos y comienza a poner a poner a prueba / superar el anterior máximo anual e histórico establecido en los 5.350 puntos.

El momento es positivo y la tendencia es alcista, un cierre semanal por encima de 5.350 puntos confirmaría y se podría utilizar la directriz alcista que une los mínimos de OCT23 y de ABR24 para acompañar al precio.

Por el contrario, una pérdida de 5.191 puntos que es mínimo reciente abriría la posibilidad a una corrección que permita purgar la sobrecompra acumulada.

US SPX 500 en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 06/06/24

El EUR/USD se ha estancado a la altura del máximo de MAY24 situado en 1,0895. Si consigue consolidar a cierre semanal por encima de 1,0916 (máximo de esta semana) se podría dar por superado el nivel y la dinámica alcista de los últimos meses podría extenderse. Por la parte inferior, el soporte clave se encuentra en 1,0788 que es aproximación de la media móvil simple de 200 sesiones.

EUR/USD en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 06/06/24



