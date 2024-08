Empleo en EEUU (V-14:30h) con volatilidad subiendo y bajo alerta de recesión

El informe laboral de EEUU se publica este viernes a las 14:30h y es calificado de alto impacto. Un dato que pone broche a una semana donde la volatilidad está volviendo a hacer acto de presencia. El ATR (14) del US SPX 500 se sitúa en máximos anuales; con rango de variación medio por sesión que roza el 1,5%.

US SPX 500 en gráfico diario con ATR (14), gráfico extraído de Next Generation a 01/08/24

Cifras sólidas, pero en desaceleración y apoyadas en la aportación del sector público

El consenso de mercado recopilado por Thomson Reuters espera una creación de 175.000 puestos de trabajo (NFP), una tasa de desempleo estable en el 4,1% y que los ingresos laborales mantengan el ritmo de crecimiento en el 3,9%. Estas grandes cifras son compatibles con un mercado laboral sólido: se crea empleo a buen ritmo y los salarios crecen por encima de la inflación.

Sin embargo, el mercado laboral está perdiendo fuerza. Las peticiones semanales de subsidio de desempleo han aumentado hasta situarse en máximos de SEP23 y los componentes de empleo de las encuestas empresariales ISM están en zona de contracción.

Una desaceleración que sería más acusada sin la aportación del sector público que está siendo el gran dinamizador. Un ejemplo lo tenemos en las recientes ofertas de trabajo (JOLTs) donde la subida de las ofertas del gobierno explican, casi en su totalidad, que no se haya reducido esta cifra en estos dos últimos meses.

La tasa de desempleo crece y cerca de activar alerta de recesión

La economista Claudia Sahm observó que si la tasa de desempleo de los últimos tres meses repunta por encima de medio punto porcentual desde el mínimo de los últimos doce meses, existe una alerta de recesión. En la actualidad, si el empleo continúa perdiendo fuerza y la tasa de desempleo queda por encima del 4,1% esperado, se activaría la señal de alerta de recesión de Sahm.

Esta señal encajaría con la actual dinámica de la curva de tipos de interés. El spread entre las notas a 10 y 2 años se encuentra próximo a salir del terreno negativo por relajación generalizada de tipos liderada por los plazos más cortos. La bajada de tipos en septiembre parece inminente tal y como señaló Powell ayer en el FOMC.

Indicador de recesión en tiempo real de Sahm (verde) y Diferencial de tipos a 10 y 2 años de EEUU (fucsia), fondo gris implica recesión

Fuente: gráfico de la FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis, construido con datos de la Bureau of Labor Statistics (BLS) y del U.S. Treasury Department

Posible impacto en el mercado del dato

En divisas y tipos de interés, se espera una reacción ortodoxa o ajustada a fundamentales. Es decir, un mal dato señalaría que el ciclo pierde fuerza, favoreciendo una depreciación del USD y una relajación de tipos de interés. Por el contrario, un buen dato señalaría que el ciclo económico expansivo es resiliente y podría impulsar al USD y provocar un repunte en los tipos de interés.

En este punto, señalar que el índice USD ha ido perdiendo terreno en las últimas semanas a medida que los tipos de interés se han relajado. En la actualidad el índice USD se encuentra probando la zona de soporte comprendida entre 1.069 y 1.068 que es base de lateral de medio plazo.

Índice USD en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 01/08/24

Bolsas, lo malo es bueno, siempre que lo malo no sea desastroso

En bolsas, de forma paradójica y hasta el momento, un dato malo se ha interpretado de forma positiva pues reafirma que la Reserva Federal baje tipos de interés para impulsar la economía.

Sin embargo, es conveniente realizar un matiz respecto a otras ocasiones. En esta ocasión, parte del mercado (un 13,5% según los Fed Funds) piensa que el próximo movimiento de la Fed será de un recorte de 50 puntos básicos en septiembre. Aunque esta probabilidad no es alta, tampoco es desdeñable, y señala que una parte del mercado piensa que la Fed puede verse obligada a abandonar su zona de confort (o movimientos de 25 puntos básicos) y realizar una bajada brusca. Un escenario que ganaría cuerpo si el dato de empleo que se publica es bastante peor de lo esperado y, en este caso, la bolsa tendría difícil escalar posiciones.



