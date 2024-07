Empleo en EEUU (V-14:30h): análisis, consenso y posible impacto en precios (gráficos)

Dato clave en una sesión de menor volumen de lo habitual

El informe laboral de EEUU se publica a las 14:30h y es calificado de alto impacto. En condiciones normales, una desviación acusada del dato respecto a lo esperado tiene la capacidad para acentuar tendencias o provocar giros a corto plazo en los grandes activos. Hoy, los movimientos podrían acentuarse debido a un menor volumen de lo habitual porque parte de los operadores de EEUU de puente aprovechando la festividad del Día de la Independencia.

El consenso espera unas cifras sólidas agregadas

El consenso de mercado según Trading Economics espera las siguientes cifras: creación de 190.000 puestos de trabajo (NFP), tasa de desempleo estable en el 4,0%, y que los ingresos laborales bajen el ritmo de crecimiento, desde el 4,1% hasta el 3,9% en términos interanuales.

La foto que nos dejan estas cifras serían las de un mercado laboral sólido que crea empleo a un ritmo suficiente y con unos salarios creciendo por encima de la inflación.

El sector privado pierde fuerza y el público toma el relevo

Los indicadores adelantados sugieren una pérdida de fuerza en el sector privado y podrían situar el riesgo en una sorpresa negativa. Los componentes de empleo de las encuestas ISM (servicios y manufacturas) han retrocedido en junio y se sitúan con claridad por debajo de los 50 puntos. Las peticiones semanales de desempleo repuntan y en media de 4 semanas alcanzan niveles máximos de 9 meses. La consultora ADP estima una creación de 150.000 puestos que es el nivel más bajo desde enero.

El empleo público toma el relevo. El importante aumento del gasto público (la Congressional Budget Office subió sus proyecciones de gasto para 2024 hasta rozar los 2B de USD y rozar el 7% de déficit sobre PIB) se traduce en más empleos. La mitad de los puestos de trabajo que se crearon el mes pasado fueron en administración, salud y asistencia social. Por otro lado, el aumento de las ofertas de empleo público sostienen a las del sector privado.

Número de puestos de trabajo ofertados totales (rojo, esc. izqda.) y del gobierno (azul, esc. dcha.) en miles

Fuente: gráfico de la FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis, construido con datos de la Bureau of Labor Statistics (BLS).

Posible impacto en el mercado

En bolsas, de forma paradójica, un dato débil podría ser interpretado de forma positiva pues favorecería que la Reserva Federal bajase tipos de interés e intentase estabilizar la economía. Hasta el momento, esta ha sido la reacción de las bolsas que están viviendo un escenario de cuento o Goldilocks. Sin embargo, si el dato es mucho peor de lo esperado, señalaría que la debilidad en la softdata se traslada a la hardata pese al alto gasto público y aumentaría la probabilidad de un aterrizaje duro de la economía, pudiendo provocar una reacción negativa en los índices.

US SPX 500 en gráfico diario con ATR (21) extraído de Next Generation a 04/07/24

En divisas, el USD debería reaccionar de forma ortodoxa. Es decir, un mal dato favorecería bajadas del USD e inversa. El USD se sigue moviendo por diferencial macro y diferencial de tipos de interés respecto al EUR. La última sorpresa negativa en el ISM generó un repunte importante del cruce EUR/USD que gana tracción y se asienta por encima de la MMS (200) pese a la inestabilidad política en Europa.

EUR/USD en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 04/07/24

En los mercados de bonos, la reacción al dato también debería ser ortodoxa. Es decir, un mal dato aumentaría probabilidad de mayores bajadas de tipos de interés y los bonos reaccionarían al alza en precio. Los bonos de plazos más largos han ido experimentando un mejor comportamiento relativo a medida que se están acumulando sorpresas económicas negativas en EEUU.

US T-Note 10 YR en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 04/07/24



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.