El rebote deja a DAX, CAC y MIB en máximos de septiembre: la Fed decide

Estancamiento generalizado antes del FOMC

Aprovechamos el estancamiento que se suele producir antes de las citas claves para realizar un análisis cuantitativo y gráfico de los principales índices bursátiles europeos. Las principales conclusiones del documento son las siguientes:

Aprovechamos y realizamos un análisis técnico de los principales índices bursátiles europeos (Dax 40, IBEX 35, CAC 40, FTSE 100 y MIB 40) estableciendo los niveles a vigilar. Las principales conclusiones son:

Los máximos de septiembre en DAX 40, CAC 40 y MIB 40 son resistencia intermedia . Su ruptura y una posible consolidación dependerá de si la Reserva Federal presenta una mayor sensibilidad frente a la desaceleración económica y menos preocupada por la inflación.

Los mínimos de la semana para estos índices (DAX 40, CAC 40 y MIB 40) son aproximación de las directrices que han guiado el rebote . Una pérdida de estos mínimos semanales con una Fed y más preocupada por inflación que por crecimiento, aumentaría la presión vendedora a corto plazo.

. Una pérdida de estos mínimos semanales con una Fed y más preocupada por inflación que por crecimiento, aumentaría la presión vendedora a corto plazo. El FTSE 100 es el índice más rezagado y alejado de los máximos de septiembre. El Banco de Inglaterra que interviene el jueves tiene la clave para que el índice recupere el terreno perdido o se mantenga rezagado..

Realizamos el análisis gráfico en función a la fortaleza del rebote. El ranking inferior ordena los índices en función al porcentaje de acciones de los índices con momento positivo, volumen repuntando y menor sobrecompra.

El IBEX 35 presenta el rebote más sólido

El IBEX35 español es el índice que presenta un rebote más sólido. El 94% de las acciones del índice presentan momento positivo a corto plazo, el 26% un volumen creciente y, solo un 9% de los títulos, se sitúan en zona de sobrecompra con el indicador RSI. Utilizamos el gráfico del CFD sobre el IBEX 35 para establecer los niveles técnicos. La primera resistencia se sitúa en el máximo de septiembre que se encuentra en loos 8.235 puntos. El primer soporte que podemos utilizar como referencia de la directriz alcista que ha guiado desde mínimos anuales se sitúa en 7.796 puntos.

El CAC 40 a un paso de máximos de septiembre

El CAC 40 francés presenta algo menos de momento positivo y una mayor sobrecompra; el rebote pierde algo de intensidad a medida que se aproxima a resistencias intermedias. Esta resistencia, tomando como referencia el CFD sobre el CAC 40, se encuentra en los 6.397 puntos. Por la parte inferior, el mínimo de la semana situado en 6.243 sirve como aproximación de la directriz alcista que parte de mínimos anuales.

El MIB 40 también pegado a máximos de septiembre

El MIB 40 italiano presenta una situación calcada al CAC 40 francés. Los niveles los establecemos en el CFD sobre el MIB 40, la resistencia intermedia situada en 23.192 puntos parece un nivel difícil de superar sin un catalizador importante. Por la parte inferior, también utilizamos el mínimo de la semana situado en 22.456 puntos como aproximación de la directriz alcista que ha guiado el rebote desde mínimos anuales.

El DAX 40, también estancado a un paso de máximos de septiembre

El perfil del gráfico de DAX 40 es similar al del MIB 40 y el CAC 40: moderada sobrecompra, caída en volumen y proximidad a los máximos de septiembre. En el CFD sobre el DAX 40, el mínimo de la semana establecido en 13.216 puntos también nos sirve como aproximación de la directriz alcista de corto plazo. Por la parte superior el máximo de septiembre se encuentra en 13.573 puntos.

El FTSE 100 a la cola de la tabla

El FTSE 100 es el índice que más rezagado se ha quedado en el rebote bursátil por lo que presenta un menor momento y menor volumen con unos niveles más bajos de sobrecompra. En el CFD sobre el FTSE 100 situamos la zona de soporte en 7.104 / 7.089 que es anterior resistencia y aproximación de la directriz alcista que parte de mínimos anuales. La zona de máximos de septiembre que es resistencia intermedia se encuentra alejada, 7.516 y 7.570 puntos.

En este caso, el Banco de Inglaterra o Bank of England (BoE) que tiene reunión de política monetaria este jueves, tendrá un papel principal. Un comunicado más sensible con la economía y menos combativo frente a la inflación ayudaría al índice a recuperar momento positivo. Por el contrario, si la inflación continúa siendo el foco de atención y no se vislumbra un tensionamiento más moderado, el rebote podría ponerse en duda.

