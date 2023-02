Oro, Plata, platino y paladio retroceden. La fortaleza de EEUU y un dólar fuerte están detrás. Pocos piensan en mayores caídas. Lea nuestro informe

El oro se ha girado a la baja a corto plazo

El CFD sobre el oro estableció un máximo anual en 1.959 USD/onza el 2 de febrero y, tras perder el soporte situado en 1.896 USD/onza, ahora resistencia, baja cerca de 5 puntos porcentuales. Un movimiento que provoca que el oscilador MACD con datos diarios active señal de venta desde niveles de alta sobrecompra no vistos desde MAR22 cuando la onza alcanzaba los 2.070 USD; muy cerca del máximo histórico de situado en 2.075 USD/onza de AGO20.

Gráfico diario de CFD sobre Oro con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 15/02/23

El catalizador del movimiento está siendo la fortaleza la economía de EEUU y la apreciación del USD

El giro a la baja ha coincido con una acumulación de sorpresas económicas muy favorables en términos de actividad. Entre ellas nos encontramos (1) el informe laboral de EEUU de ENE23 que presenta una economía en pleno empleo (se crearon +517.000 puestos de trabajo y la tasa de desempleo bajó hasta el +3,4%), y (2) la encuesta empresarial del sector servicios ISM de ENE23 que salió con fuerza de zona de contracción, desde los 49,2 hasta los 55,2 puntos, liderado por el componente de nuevos pedidos que es el dato más adelantado.

La fortaleza de la economía de EEUU se traduce también en una recuperación del USD que frena la senda de depreciación que comenzó en noviembre del año pasado. En el caso del CFD sobre Índice USD, rebota con fuerza después de marcar nuevo mínimo anual en 1.022,00. El impulso activa señal de compra en oscilador MACD que parte de niveles de sobrecompra y viene acompañada por divergencias alcistas.

Gráfico diario de CFD sobre Índice USD de CMC Markets con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 15/02/23

La segunda derivada de la fortaleza de la economía de EEUU es que el ritmo de caída de la inflación está bajando. En el último dato de enero, la inflación ha retrocedido solo una décima ( hasta el +6,4% en la general y hasta el +5,6% en la subyacente) y queda todavía lejos de objetivos de la Reserva Federal. Una circunstancia que podría favorecer que la Reserva Federal suba tipos algo más de lo esperado y que se mantenga el diferencial de tipos de interés del USD respecto a otras divisas.

La incertidumbre económica se reduce

La mejora en las referencias económica está provocando que el término recesión se aleje de la narrativa: según Google Trends el interés a lo largo del tema o topic “Recession” ha bajado hasta mínimos de abril de 2022. Los Índices de incertidumbre política – económica realizados por Economic Policy Uncertainty que miden el número de palabras vinculadas a la incertidumbre en artículos económicos de diferentes zonas económicas también se repliegan de forma generalizada.

Onza de oro en USD (esc. dcha.) y Media del Índice de incertidumbre político – económica de EEUU, Europa, China y Rusia

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Economic Policy Uncertainty y Goldprice

La caída de precio en el oro se extiende al resto de metales preciosos

El repliegue en el precio del oro también se extiende al resto de metales preciosos tal y como recoge el Índice de metales preciosos de CMC Markets que baja en lo que llevamos de año un 6,5% y busca apoyo en la zona comprendida entre la media móvil simple de 200 sesiones y el soporte situado en 1.415,80. La ponderación de los metales dentro de este índice es la siguiente: Oro (+38,63%), Plata (+34,69%), Platino (+15,95%) y Paladio (+10,73%).

Pincha en este enlace para acceder de forma gratuita al análisis gráfico del Oro, Plata, Platino, Paladio, Índice de metales preciosos de CMC y EUR/USD en nuestro Canal de TV

Gráfico diario de CFD sobre el Índice de Metales Preciosos de CMC Markets con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 15/02/23

El sentimiento en los metales continúa siendo muy alcista

Pese al retroceso, el sentimiento sobre los metales continúa siendo muy alcista. Si atendemos a nuestra herramienta de “Expectativas Clientes”, que puede consultarse en la plaforma Next Generation, nos encontramos que la inmensa mayoría de los clientes tienen una exposición larga o alcista en metales preciosos. Un 100% de clientes está largo en el Índice de Metales Preciosos de CMC, un 99% en el caso del CFD sobre el Paladio, un 69% en el caso del CFD sobre el Platino, un 75% en el CFD sobre la Plata y, para finalizar, un 57% en el CFD sobre el Oro.

Expectativas de clientes en CFDs sobre Paladio, Platino, Plata y Oro

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 14/02/23

Le invitamos a apuntarse a nuestro próximo seminario gratuito:

¿Quiere probar su idea de trading inmediatamente en un gráfico en tiempo real? Aproveche la oportunidad ahora en nuestra innovadora plataforma de trading con una cuenta de demostración gratuita y sin riesgo. Abra una cuenta demo ahora Aquí podrá ver la horquilla, la garantía, la información si el producto también puede ser negociado en corto y el horario de negociación para nuestros más populares CFDs sobre matetias primas tales cómo, Oro, Petróleo crudo West texas o el gas natural.

Producto Horquilla Garantía* Corto?** HHorario de negociación Petróleo crudo Brent 3 10:1 ✓ Lun 00:00-Vie 23:00 (cerrado 00:00-02:00 Lun-Jue) Petróleo West Texas 3 10:1 ✓ Lun 00:00-Vie 23:00 (cerrado 23:00-00:00 Lun-Jue) Gasolina 2,5 10:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00 (descanso diario 23:15-00:00 Lun-Jue) Oro 0,3 20:1 ✓ Dom 23:00-Vie 21:00 (descanso diario 22:00-23:00) Gas Natural 0,3 10:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00 (descanso diario 23:00-00:00 Lun-Jue) Plata 2,5 10:1 ✓ Lun 00:00- Vie 22:00 (descanso diario 23:00-00:00)

* La garantía o el apalancamiento que es lo mismo amplifica las ganancias y las pérdidas por igual.

**Tenga en cuenta que podemos limitar su capacidad de ir al alza o la baja a nuestra discreción.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.