El precio de dólar se encuentra en una tendencia bajista acelerada

Fuente: CMC Markets Next Generation

El EUR/USD se encuentra en una tendencia bajista acelerada, múltiples cierres consecutivos por debajo de la media móvil de 5 periodos. El día 5 de agosto pensábamos que se podría desarrollar una tendencia alcista desde esos niveles apoyándose en la media móvil de 10 periodos. Sin embargo, con el dato de nóminas no agrícolas saliendo mejor de lo esperado, el dólar se fortaleció y el precio rompió por debajo de esta media móvil. Ahora hemos de asumir que la tendencia vuelve a ser bajista y además acelerada como hemos mencionado antes. Se me ocurre, tal vez pensar en La media de 5 periodos como método de entrada para posicionarnos en corto , pero siempre con stop-loss por encima de esta media. También, el ATR como método para fijar el stop-loss es otra opción, ya que es un indicador que se mueve en función de la volatilidad. El RSI(14) se encuentra en 35,65%, todavía no está en territorio de sobre-venta, lo cual le da margen al precio para que continúe su recorrido bajista.

El cable se encuentra en una situación complicada. Después de haber subido con fuerza hasta los 1,3982 a finales de julio, el precio se ha estabilizado y se ha quedado encajonado entre la media móvil de 10 y de 20 periodos. El RSI(14) en 50,52%, no nos indica ningún nivel importante. Esto nos indica que el precio está esperando a que pase algo para que inicie alguna tendencia. Lo único que podemos hacer es esperar a ver hacia qué lado rompe. Si rompe al alza, una opción sería iniciar posiciones largas, y viceversa para posiciones cortas. De momento es mejor esperar a que el precio nos digo hacia dónde quiere ir.

Después de una tendencia alcista magnífica en el USD/CAD definida por la media móvil de 20 periodos (rosa), estamos viendo la consolidación de esas ganancias. Vemos que las medias móviles se están amontonando y el precio no tiene ninguna tendencia definida. El RSI(14) en 51,18%, está en territorio neutral y no nos da mucha información. Lo único que podemos hacer es esperar a que la tendencia se defina, alcista o bajista.

La semana pasada destacamos la tendencia bajista acelerada que se estaba produciendo en USD/CHF. Bien, pues el precio, gracias a la información publicada sobre las nóminas no agrícolas (NFP por sus siglas en inglés), se ha apreciado y ha conseguido subir por encima de todas la media móviles (5, 10, 20). Ahora el precio está en una resistencia de 0,9220, la cual le está siendo difícil superar. Aun así, estamos viendo una tendencia alcista acelerada ya que hemos visto seis cierres por encima de la media móvil de 5 periodos. El RSI(14), en 60,88%, aunque elevado, no está en niveles de sobre-compra. Una vez dicho esto, una opción interesante puede ser centrarse en tomar posiciones largas si el precio puede superar esta resistencia de los 0,9220. Si fuera así, todo indica el inicio de una tendencia alcista.

El USD/JPY ha roto su tendencia bajista marcada por la directriz gracias al dato de nóminas no agrícolas. El precio ha cerrado cinco veces por encima de la media móvil de 5 periodos, una tendencia acelerada. Esto nos lleva a la posibilidad de que se ha iniciado una tendencia alcista y sólo entonces se podrían buscar posiciones en largo. Además, el RSI(14) no presenta nada alarmante. No sería de extrañar ver niveles de 112 con bastante rapidez si continua esta tendencia alcista acelerada. Si se alcanzan estos niveles, la media móvil de 5 periodos puede servir como referencia para fijar un stop-loss ligeramente por debajo o si no, otra puede ser utilizar el ATR para fijar el stop-loss.

La tendencia alcista tan preciosa que estábamos viendo en el bono americano a 30 años por fin ha terminado. Esto se produce, como hemos mencionado antes, por el dato de nóminas no agrícolas saliendo mejor de lo esperado el viernes pasado. Y no sólo eso, sino que llevamos cuatro sesiones cerrando por debajo de la media móvil de 5 periodos, una señal de una tendencia acelerada. Lo más probable es que estemos ante el inicio de una tendencia bajista. Se podrían tomar posiciones en corto utilizando la media móvil de 5 periodos como apoyo y con un stop-loss acorde a la volatilidad del activo, con el ATR. El RSI(14) en 46,48%, está en un nivel neutral, sin indicarnos ningún nivel importante.

Alfredo Pardo – Sales Executive



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.