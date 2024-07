El mercado muy confiado en un retroceso en el IPC de EEUU (J-14:30h)

Macro de alto impacto: IPC de JUN24 en EEUU (J-14:30h)

El IPC de EEUU de JUN24 se publica el jueves a las 14:30h y es calificado de dato de alto impacto en todas las agendas económicas pues (1) influye en la política monetaria de la Fed y (2) afecta a la confianza de los consumidores.

El consenso de mercado de Thomson Reuters espera que la tasa subyacente se mantenga estable en el 3,4% y que la tasa general baje dos décimas hasta el 3,1% en términos interanuales.

Inflación general (azul) y subyacente (roja) de EEUU en tasa interanual

Fuente: Bureau of Labor Statistics (BLS) y gráfico de la Federal Reserve Bank of St. Louis

El mercado se encuentra confiado en un buen dato de IPC

La volatilidad del mercado en la actualidad se encuentra en mínimos y el mercado no descuenta un gran repunte para la sesión del jueves; señal de que el mercado está confiado y que no espera una sorpresa negativa en el dato.

El rango de variación medio de las últimas 14 sesiones, ATR (14), para el US SPX 500 y el EUR/USD se encuentra en zona de mínimos anuales. A la vez, para la sesión del jueves, los mercados de opciones no esperan un fuerte repunte en la volatilidad. Según CME, el rango diario del mini S&P 500 podría alcanzar los 64 puntos (un 1,13%) y el rango diario del EUR/USD podría llegar a los 65 ticks (un 0,60%).

US SPX 500 en gráfico diario con ATR (14) extraído de Next Generation a 10/07/24

Riesgo de sorpresa al alza e inflación enquistada

El modelo de la Fed de Cleveland estima que el IPC general quedaría en el 3,12% (en línea con lo esperado) y el IPC subyacente quedaría en el 3,52% (por encima del 3,4% de consenso). Para el mes de julio, el modelo señala que los diferentes indicadores de inflación (PCE e IPC) repuntarían con moderación tanto en tasa general como en la subyacente.

Si los datos se alinean con lo estimado por el modelo de la Fed de Cleveland, se podría calificar de sorpresa al alza. Una circunstancia que recordaría al mercado la dificultad para que la inflación recorra la última milla; el último tramo hasta el 2% del objetivo de la Fed. En este caso, los tipos de interés podrían volver a tensionarse, impulsando una apreciación del USD y favoreciendo un repunte de la volatilidad en la bolsa.

EUR/USD en gráfico diario con ATR (14) extraído de Next Generation a 10/07/24

Por el contrario, si los datos salen en línea con lo esperado por el consenso o sorprenden a la baja, la desinflación continuaría avanzando. En este caso, se avanzaría hacia el objetivo del 2% de la Fed y los tipos de interés podrían relajarse. El USD por diferencial de tipos podría perder terreno y las bolsas beneficiarse de un entorno de tipos más bajos que favorezca el crecimiento económico.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.