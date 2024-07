El mercado muy confiado en el pivote de la Fed: ¿dan igual los datos de PIB y PCE?

PIB del 4T24 (jueves) y PCE (viernes) son datos de alto impacto

En la agenda macro de esta semana cierra con datos importantes en EEUU:

La primera lectura del PIB de EEUU del 2T24 (jueves a las 14:30h) para la que el consenso de mercado espera un +1,9% en tasa trimestral anualizada frente al 1,6% del trimestre anterior.

La segunda el Índice de precios PCE JUN24 (viernes a las 14:30h) para el que el consenso de mercado espera una bajada de una décima en la tasa general, hasta el +2,5%, y un estancamiento en la subyacente en el 2,6% interanual.

El mercado no espera “sustos” por el lado macro

Aunque los datos se encuentran considerados de alto impacto en las agendas económicas, la volatilidad descontada en los mercados de opciones sobre el Mini del S&P 500 no sugieren que asistamos a una volatilidad mucho más abultada de la actual.

En la actualidad, el ATR o rango medio de variación del US SPX 500 ronda los 60 puntos aproximadamente que, en términos porcentuales, representarían un poco más de un punto porcentual. Por otro lado, volatilidad cotizada se encuentra en niveles considerados de bajos: el Volatility Index – Ago 2024 vuelve a situarse en torno a los 15 puntos.

US SPX 500 con ATR (14) en gráfico diario extraído de Next Generation a 24/07/24

¿Mercado demasiado confiado?: no se esperan “sustos” y tiene claro el pivote de la Fed

Existen dos razones que podrían explicar que no existan demasiados nervios antes de los datos:

La primera es que no se esperan sorpresas negativas . Por un lado, el modelo de la Fed de Atlanta para medir el PIB del 2T24 señala que podría estar creciendo al 2,7% (vs 1,9% esperado). Por otro lado, el modelo de la Fed de Cleveland para el PCE de JUN24 señala que podría estar creciendo al 2,4% (vs el 2,5% esperado).

. Por un lado, el modelo de la Fed de Atlanta para medir el PIB del 2T24 señala que podría estar creciendo al 2,7% (vs 1,9% esperado). Por otro lado, el modelo de la Fed de Cleveland para el PCE de JUN24 señala que podría estar creciendo al 2,4% (vs el 2,5% esperado). La segunda es que el mercado tiene bastante claro que el pivote de la Fed ya ha llegado . La probabilidad de que mantenga tipos de interés en la reunión del miércoles 31 de julio es del 97,4% y de que baje 25 puntos básicos hasta el 5,25% en la próxima reunión del 18 de septiembre es del 98,6%.

Sin embargo, todo está por ver y, no sería la primera vez que los datos sorprenden y podrían pillar a contrapié a un mercado que parece bastante confiado.

EUR/USD y bonos en resistencias, y US NDAQ 100 en soportes

El USD volvería a sufrir si PIB y PCE quedan por debajo de lo esperado pues nos encontraríamos ante una economía débil y menores presiones inflacionistas. En este caso, el cruce EUR/USD podría intentar romper la zona de máximos comprendida entre 1,0963 y 1,0948. Obviamente, en caso contrario, PIB y PCE sorprenden al alza, el USD recuperaría fuerza y el EUR/USD se alejaría de resistencias.

EUR/USD en gráfico diario con ATR (14) extraído de Next Generation a 24/07/24

Los bonos, el US T-Note 10 YR, también se encuentra cerca de resistencias. El precio podría intentar romper al alza si un débil PIB y PCE señalan que las bajadas de tipos pueden ser más intensas de lo esperado. Por el contrario, si PIB y PCE sorprenden positivamente, el precio de los bonos caerá y se alejará de resistencias pues los tipos de interés no bajarán con tanta intensidad.

US T-Note 10 YR en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 24/07/24

El US NDAQ 100 se encuentra cerca del soporte situado en los 19.462 puntos que es mínimo del 25 de junio. La ruptura de este nivel podría acentuar la corrección a corto plazo hasta niveles de apoyo más importantes como son la zona 18.468 / 18.188 puntos. Mientras no pierda soporte, si el precio consigue rebotar, el movimiento se produciría a favor del fondo alcista.

US NDAQ 100 en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 24/07/24



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.