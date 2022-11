El empleo en EEUU es dato clave. Impacto en S&P 500, USD y Notas a 10 años.

Dato clave con USD y Notas a 10 años en niveles técnicos importantes

Mañana a las 13.30h se publica el informe laboral de EEUU; un dato económico de alto impacto con capacidad para provocar giros a corto plazo o la ruptura de referencias técnicas importantes.

En este contexto, nos encontramos al Índice USD aproximándose a máximos anuales y a las Notas a 10 años a un paso de mínimos anuales; ambos son niveles técnicos clave. El S&P 500 por el contrario se encuentra en tierra de nadie; cediendo con intensidad tras el FOMC del miércoles, pero pudiendo salvar el rebote desde mínimos anuales. Repasamos niveles técnicos y posible reacción del precio si el dato se desvía frente al consenso de mercado.

El consenso espera +200.000 puestos de trabajo y +0,3% de ingresos laborales

Aunque el mercado se focaliza en la creación de empleo, los ingresos laborales están adquiriendo protagonismo a medida que sirven para medir posibles efectos de segunda ronda sobre la inflación.

Establecemos escenarios de posible impacto en los mercados tomando como punto de partida el consenso de mercado; según Thomson Reuters a día de hoy se espera una creación de 200 mil puestos de trabajo y que los ingresos laborales aumenten un +0,3% mensual.

El S&P 500 recibiría de buen agrado unos ingresos laborales bajos y una creación de empleo débil

Paradójicamente, las bolsas podrían actuar en sentido contrario a la ortodoxia económica pues se encuentran más preocupadas por el impacto de las subidas de tipos de interés que está realizando la Fed.

Un informe laboral fuerte con unos ingresos laborales superiores al 0,3% confirmaría la preocupación de unas mayores subidas de tipos de interés. La dinámica de caídas posterior al FOMC del miércoles podría acelerarse; el CFD sobre el S&P 500 podría buscar apoyo en el siguiente soporte situado en 3.631 y el MACD indicaría en este caso señal de venta.

Una creación de empleo débil y unos ingresos laborales creciendo por debajo de lo esperado (<0,3%) señalaría que las subidas de tipos realizadas comienzan a surgir efecto. En este caso, el rebote desde mínimos anuales podría volver a rearmarse si el CFD sobre el S&P 500 reacciona al alza y consigue mantenerse por encima de los 3.748 puntos. El oscilador MACD consolidaría por encima de la banda 0 y se podría buscar la próxima zona de resistencia establecida en 3.918 / 3.946.

Las Notas a 10 años en soportes clave, mínimos anuales

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 03/11/22 / Clickea aquí para ampliar gráfico

Los bonos parecen el activo que menos lecturas paralelas puede tener. Un mercado laboral fuerte con ingresos laborales por encima de expectativas supondrá una Fed dispuesta a continuar subiendo tipos y podría derivar caída en los precios de los bonos. En este caso el CFD sobre las Notas a 10 años en EEUU podría poner a prueba el mínimo anual situado en 108,8380.

Un informe laboral débil, baja creación de empleo e ingresos laborales creciendo menos de lo esperado podría considerarse como un gran alivio para los bonos. En este caso el CFD sobre las Notas a 10 años en EEUU podría frenar la dinámica de caídas recientes y continuar consolidando con resistencia en 111,963. La posibilidad de construcción de suelo continúa presente con amplias divergencias alcistas y sobreventa elevada en oscilador MACD.

El USD en resistencias clave, máximos anuales

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 03/11/22 / Clickea aquí para ampliar gráfico

El USD, al igual que los bonos, tampoco debería buscar segundas interpretaciones del dato. Una creación de empleo fuerte con ingresos laborales al alza permitirá que el CFD sobre el Índice del USD mantenga su tendencia alcista de fondo. En este caso se podría poner a prueba la resistencia clave situada en 1.126,88 que es máximo anual.

Un informe laboral débil afectaría negativamente al USD. El CFD sobre el Índice del USD podría mantener la dinámica lateral de las últimas semanas y alejarse de la resistencia establecida en 1.126,88 acentuándose la divergencia bajista en el oscilador MACD. El soporte del movimiento lateral se encuentra alejado; concretamente en 1.090,1.

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Market s a 03/11/22 / Clickea aquí para ampliar gráfico



