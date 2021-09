El DAX amplía su número de componentes a 40

El 20 de septiembre de 2021 será un día histórico para el principal índice alemán, el DAX. El DAX 30 se convertirá en el DAX 40, al añadirse 10 nuevos componentes al índice. Tras la despedida de la antigua versión del DAX, nos encontramos con un índice que ahora abarcará 40 de las mayores empresas cotizadas de Alemania. Las normas revisadas están pensadas para mejorar la calidad de los índices del DAX y ajustarlos a las normas internacionales. Sin embargo, los potenciales recién llegados (como lo fueron Amazon o Apple antes de convertirse en incondicionales de Wall Street) tendrán pocas posibilidades de ocupar un lugar en la primera liga bursátil alemana en el futuro.

Aunque Alemania tiene una de las economías más fuertes del mundo, su cuota de capitalización bursátil global es tan solo la mitad de su peso en la economía mundial.

Esta es una de las razones por las que el índice bursátil alemán ha quedado por detrás de otros índices internacionales en los últimos años, especialmente en comparación con los indicadores del mercado de valores de Nueva York, donde el sector tecnológico ha dominado los acontecimientos desde la crisis financiera de 2009. Empresas como Apple y Amazon han dejado su huella en Wall Street con su fuerte crecimiento en los últimos años.

Pocas oportunidades para las posibles estrellas del futuro

Con la ampliación de 30 a 40 empresas, la Deutsche Börse quiere representar mejor los cambios en la economía. Se incluirán más sectores, con especial atención a los valores tecnológicos.

El índice se está diversificando y rejuveneciendo como resultado del reajuste, pero sigue existiendo un predominio del sector manufacturero en el índice. Además, el nuevo criterio de que los futuros miembros deben haber sido rentables durante dos años, conduce a un sesgo cuestionable y desfavorable contra las empresas jóvenes y emergentes. En este caso, la Deutsche Börse ha creado, por desgracia, un sesgo significativo contra las empresas no rentables y, como resultado, solo unas pocas start-ups alemanas que cotizan con éxito podrían convertirse en las estrellas del futuro, a pesar de su juventud y tamaño actuales. Sin embargo, con este criterio de exclusión, el comité de la bolsa corre de nuevo el riesgo de perderse lo que podría ser el mayor impulso de crecimiento de estas empresas.

El MDAX es el mayor perjudicado

Uno de los índices más afectados por la reforma es el de las empresas medianas, el MDAX. En años anteriores, superaba habitualmente el rendimiento del DAX 30. Con la reestructuración, sin embargo, puede perder casi la mitad de su capitalización de mercado y, por tanto, también su importancia, ya que se reducirá de 60 a 50 componentes. También es probable que la liquidez de este remanente del MDAX sea bastante limitada, por lo que su reputación y relevancia dentro y fuera del país podría disminuir considerablemente.

No hay impulso para la cultura de inversión alemana

Es probable que esta reforma sólo tenga una influencia limitada en la cultura de negociación de la renta variable alemana, que también está atrasada a nivel internacional. Al fin y al cabo, la Deutsche Börse simplemente ha hecho sus deberes y ha tomado las medidas que ha considerado necesarias tras la debacle de Wirecard. Lo que sigue siendo incierto son cuestiones mucho más políticas, que son más urgentes que nunca. Cuestiones como el tratamiento fiscal de los beneficios de las acciones, la necesaria educación de los jóvenes en materia de mercados, la reestructuración del sistema de pensiones y el fomento de la previsión privada. Estas cuestiones deben ser abordadas por los responsables políticos para establecer una cultura de negociación de acciones más sólida en Alemania a largo plazo.



