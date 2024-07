El cacao y el café se estabilizan: ¿podría El Niño estar quedando atrás?

El delicado ecosistema del cacao y el café peligra y los precios alcanzan sobrecompra histórica

El cacao y el café, dentro de las materias primas, han experimentado una de las alzas más espectaculares de los últimos años. Desde los precios estables negociados durante gran parte de década que comenzó en 2012 y acabó en 2022 hasta los máximos de 2024, las diferentes variades de café y de cacao han subido cerca de un 200% y un 500% respectivamente.

La razón es que ambos cultivos tropicales requieren de temperaturas cálidas estables y una abundante agua. Unas condiciones delicadas que se produce en el denominado “Bean Belt”, en regiones cercanas al ecuador, y que se encuentran en peligro debido al cambio climático. El aumento en las variaciones climáticas extremas ha ocasionado la escalada vertical y que los precios alcancen una sobrecompra histórica.

Café Robusta en gráfico semanal con MACD extraído de Next Generation a 03/07/24

El patrón climático y el ciclo de El Niño

El Niño – Oscilación del Sur (ENOS) es un patrón climático cíclico que presenta tres fases. La fase de El Niño que se caracteriza por un calentamiento anormal del agua del Pacífico y suele ocasionar sequías en el “Bean Belt”. La fase de La Niña, que es la opuesta a la anterior, se caracteriza por un enfriamiento de las aguas del Pací fico que provoca condiciones más húmedas y frías. La fase neutra sería aquella donde no se producen cambios anómalos y los patrones climáticos son más estables.

El ciclo completo no es periódico, es decir que no se presenta con una frecuencia determinada. El ciclo completo oscila entre los 2 y los 7 años aproximadamente. En media, la fase de El Niño que es la que ocasiona las sequias tiene una duración típica de 9 a 12 meses.

Las recientes lluvias provocan una estabilización de los precios

La reciente llegada de las lluvias en el este de África y en Brasil está sentando como agua de mayo. La tendencia alcista de fondo se ha estabilizado y, en los últimos meses, la pérdida de momento es muy notable en los precios del Cacao. El cacao en grano a granel cotiza y el caco en grano cotizan a más de 30 puntos porcentuales de los máximos anuales y cerca de mínimos de los últimos tres meses.

Cacao en grano a granel en gráfico semanal y escala logarítmica con ROC (14) extraído de Next Generation a 03/07/24

Entre el cambio climático y los patrones climáticos habituales

El cambio climático podría derivar en la amplificación de fenómenos extremos como El Niño y La Niña. Una circunstancia que hace peligrar los cultivos que requieren unas condiciones climáticas má s estables, impulsando un fondo alcista en sus precios y las volatilidades. Sin embargo, dentro de estos grandes cambios de largo plazo, los patrones climáticos habituales podrían marcar el ritmo de las cotizaciones en marcos temporales menos amplios.



