El BCE escoge un mal timing para su primer recorte de tipos: ¿compensará Lagarde con un tono duro?

Primera bajada de tipos de interés: fin a ciclo de subidas que comenzó en JUL22

BCE comunica decisión de política monetaria: decisión de tipos de interés (14:15h) y rueda de prensa de Christine Lagarde (14:30h).

El consenso recopilado por Thomson Reuters espera una bajada de tipos de interés de 25 puntos básicos: hasta el 4,25% el tipo de intervención y hasta el 3,75% la facilidad de depósito. Sería el primer movimiento del BCE después de 5 de reuniones sin cambios y la primera bajada desde que comenzó el ciclo de subidas en julio de 2022.

El futuro: ¿dos recortes más de 25 puntos básicos en 2024?

La decisión está ampliamente descontada por el mercado. Según una encuesta realizada por Reuters entre 82 economistas durante el 21 y el 28 mayo, el 100% piensa que el BCE bajará los tipos de interés. De esta manera, la gran pregunta a resolver es: ¿qué hará el BCE en sus próximas reuniones?

La mayoría de los participantes en la encuesta de Reuters, 55 de los 82, espera dos bajadas más de 25 puntos básicos en 2024; en septiembre y en diciembre. Una senda de recorte de tipos de interés en línea con la estimada con el modelo econométrico utilizado por Trading Economics.

La inflación sorprende al alza y las presiones no disminuyen

Un buen punto de partida para ver si el BCE está conforme con la senda de recortes de tipos de interés será ver la evolución las proyecciones económicas que actualizará en esta reunión. La última referencia son las proyecciones de marzo y para el IPC son del 2,3% (2024), 2,0% (2025) y 1,9% (2026).

Una senda bajista para la inflación que se apoyaba en (1) una caída de los precios de las materias primas y (2) de los costes laborales. En este sentido cabe señalar que el índice de materias (Bloomberg Commodity Index) ha reputado en los últimos tres meses y sube en términos interanuales cerca de 10 puntos porcentuales. A la vez, el índice de costes laborales aumentó un 4,9% y los salarios negociados un 4,69% durante el 1T24.

Para finalizar, señalar que el dato adelantado de IPC de MAY24 publicado la semana pasada sorprendió al alza: la tasa subyacente quedó en el 2,9% y la general en el 2,6%.

Cumplir con el recorte anunciado y tono duro

En estas condiciones, el BCE parece que cumplirá con lo anunciado por sus miembros y bajará 25 puntos básicos. Sin embargo, Christine Lagarde podría adoptar un tono más duro o hawkish intentando desmarcarse de compromisos futuros de bajadas de tipos de interés y siendo más dependiente de la evolución de los datos o data dependent.

Niveles de precios a vigilar en los principales activos

El EUR/USD podría intentar extender la dinámica alcista de las últimos 7 semanas si el mercado considera que el BCE recupera el tono duro y el diferencial de tipos de interés frente al USD continúa estrechándose. El punto clave de la estructura alcista es el mínimo de la semana pasada que se encuentra en 1,0788 y que es aproximación de la MMS (200).

EUR/USD en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 05/06/24

El Alemania 40 podría verse presionado a la baja si entiende que el BCE muestra un tono duro. La zona de soporte comprendida entre 18.382 y 18.237 puntos está muy próxima y es aproximación de la directriz alcista de medio plazo. Por la parte superior, resistencia menor en el máximo de la semana sito en 18.699. Más arriba, resistencia importante en zona de máximos anuales e históricos comprendida entre 18.853 y 18.924 puntos.

Alemania 40 en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 05/06/24

El Euro Bund se encuentra en modo rebote después de haber establecido un mínimo anual en 128,77. La recuperación activa señal de compra en oscilador MACD que viene acompañada por divergencias alcistas. La directriz bajista que a medio plazo cotiza en torno a 131,15 puntos.

Euro Bund en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 05/06/24



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.