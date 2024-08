¿Desplome de las bolsas hasta soportes clave de largo plazo y los inversores siguen alcistas?

Los principales índices de bolsa comienzan a estabilizarse después de encontrar apoyo en referencias técnicas de largo plazo. En el caso del US NDAQ 100 marca mínimo en 17.237 puntos que es aproximación de la directriz alcista de largo plazo que parte de mínimos de 2022 y de la media móvil simple de 200 sesiones. En el caso del Alemania 40 establece mínimo en 17.019 puntos e intenta agarrarse a la media de 200 sesiones.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilar MACD extraído de Next Generation a 08/08/24

El proceso de reversión a la media en las bolsas ha sido vertical y ha provocado un aumento en el volumen de contratación y en la volatilidad. El ATR (Average True Range) o Rango de variación medio, ha alcanzado niveles no vistos desde OCT22 que podrían calificarse de elevados o próximos a extremos. Mientras tanto el Volatility Index Ago – 2024 se consolida por encima de los 20 puntos señalando un posible cambio en el régimen de volatilidad.

US SPX 500 en gráfico diario con ATR (14) extraído de Next Generation a 08/08/24

A la vez, con datos diarios, nos encontramos que los osciladores de precios clásicos, como el MACD que incorporamos en algunos gráficos que ilustran el documento, alcanzan niveles de sobreventa no visto en los últimos dos años. La sobreventa, volumen y volatilidad elevada se produce con los índices cerca de referencias técnicas importantes de largo plazo y podrían sentar las bases para intentar un rebote a corto plazo.

Alemania 40 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 08/08/24

Sin embargo, faltaría una pieza para la cuadratura del círculo, no hay pánico en los indicadores de sentimiento que se encuentran sorprendentemente alcistas.

Por un lado, la encuesta del 7 de agosto de la AAII (American Association of Individual Investors) publicada ayer y que se ha realizado durante el desplome del mercado, muestra que el porcentaje de alcistas (40,5%) es superior al porcentaje de bajistas (37,5%). Por otro lado, la encuesta del 6 de agosto de Investors Intelligence dejaba un 46,9% de alcistas y un 18,7% de bajistas.

Euro 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 08/08/24

Unas lecturas menos optimistas en los indicadores de sentimiento podrían alcanzarse si los índices vuelven a probar los mínimos de esta semana y se ponen en duda directrices alcistas y medias móviles de largo plazo.



